Pedro Duarte vence no Porto, sem maioria e com o concelho dividido

De uma eleição concorrida para suceder a Rui Moreira na Câmara do Porto, foi Pedro Duarte que saiu vencedor. Não derrotou um presidente no cargo, mas venceu por pouco: por 2.008 votos, praticamente a mesma diferença que levou Carlos Moedas à vitória em Lisboa em 2021.

O candidato da coligação "Porto Somos Nós", que juntou PSD, CDS e IL para tentar recuperar a autarquia na Avenida dos Aliados, venceu com 37,29% dos votos. Manuel Pizarro, candidato do PS, não conseguiu colocar os socialistas de novo na câmara portuense.

A divisão de vereadores — seis para cada, mais um para o Chega — é um retrato mais fidedigno de como o Porto se dividiu este domingo. Pedro Duarte venceu, mas está em minoria, precisando de negociar para aprovar orçamentos e planos.

O melhor retrato é mesmo o mapa das freguesias portuenses. A Casa da Música fica praticamente no meio: daí para o lado do mar, foi Pedro Duarte que venceu; da Casa da Música para o outro lado, o preferido foi Manuel Pizarro.