  13 out, 2025
  • 13 out, 2025
Pedro Duarte vence no Porto, sem maioria e com o concelho dividido

13 out, 2025 - 05:50 • João Pedro Quesado

O melhor retrato do Porto é o mapa das freguesias. A Casa da Música fica praticamente no meio: daí para o lado do mar, foi Pedro Duarte que venceu; da Casa da Música para o outro lado, o preferido foi Manuel Pizarro.

De uma eleição concorrida para suceder a Rui Moreira na Câmara do Porto, foi Pedro Duarte que saiu vencedor. Não derrotou um presidente no cargo, mas venceu por pouco: por 2.008 votos, praticamente a mesma diferença que levou Carlos Moedas à vitória em Lisboa em 2021.

O candidato da coligação "Porto Somos Nós", que juntou PSD, CDS e IL para tentar recuperar a autarquia na Avenida dos Aliados, venceu com 37,29% dos votos. Manuel Pizarro, candidato do PS, não conseguiu colocar os socialistas de novo na câmara portuense.

A divisão de vereadoresseis para cada, mais um para o Chega — é um retrato mais fidedigno de como o Porto se dividiu este domingo. Pedro Duarte venceu, mas está em minoria, precisando de negociar para aprovar orçamentos e planos.

O melhor retrato é mesmo o mapa das freguesias portuenses. A Casa da Música fica praticamente no meio: daí para o lado do mar, foi Pedro Duarte que venceu; da Casa da Música para o outro lado, o preferido foi Manuel Pizarro.

As maiores vitórias de Pedro Duarte foram na união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde — freguesia virada para o mar —, e na de Lordelo do Ouro e Massarelos — onde estão a ponte da Arrábida, Serralves, várias faculdades da Universidade do Porto e o bairro da Pasteleira.

Para Manuel Pizarro, Campanhã foi o terreno mais confortável, com uma vitória de 44,4% contra 24%. À exceção do Bonfim, quanto mais longe da foz do Douro e do mar, mais votação teve Pizarro.

Nas freguesias, a coligação liderada pelo PSD saiu mais destacada. Os resultados são semelhantes à votação para a câmara municipal, com a exceção das freguesias de Paranhos e Bonfim, que ficaram do lado dos sociais-democratas.

A abstenção caiu, para 43,02%. O número de votantes aumentou em praticamente 14 mil pessoas, ao mesmo tempo que havia menos quase seis mil eleitores inscritos.

  13 out, 2025
  • 13 out, 2025
