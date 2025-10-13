Pizarro assume derrota no Porto, mas não será "força de bloqueio"

Manuel Pizarro diz que “a composição da câmara será um novo desafio”, dada a futura composição do executivo com a eleição de seis vereadores por parte da coligação “Porto Somos Nós” , também de seis do PS e um do Chega.

Manuel Pizarro diz que cabe ao novo presidente da autarquia, o social-democrata Pedro Duarte, encontrar a solução governativa para a câmara, mas garante que não irá “ser força de bloqueio”. No entanto, adverte que os socialistas “não irão prescindir" das suas ideias, nem "faltar ao respeito às dezenas de milhares que votaram nas nossas ideias para a cidade”.

“Quem lidera um projeto político tem de tirar dessa liderança todas as consequências. Em primeiro lugar esta é uma derrota pessoal. Quer Pedro Nuno Santos que me indicou para ser candidato, quer José Luís Carneiro fizeram tudo o que estava ao seu alcance para apoiar esta candidatura. O Partido Socialista não poder ser responsabilizado por esta derrota”, assegurou no discurso de fecho da noite autárquica.

O candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro , assume “inteiramente” a responsabilidade da derrota e diz que a liderança do PS tudo fez pela candidatura.

E sobre a necessidade de se retirar ao Chega um papel importante na gestão da cidade, Manuel Pizarro diz que “muitas dessas perguntas têm de ser dirigidas ao futuro presidente da Câmara do Porto”.

“Nós vamos avaliar de que força Pedro Duarte e a sua equipa vão tomar conta dos assuntos municipais. Não nos perguntem a nós que não saímos vencedores como é que vamos liderar a Câmara do Porto. A Câmara do Porto não vai ser liderada por nós.”

Manuel Pizarro reafirmou que irá assumir o seu lugar de vereador na autarquia e disse que a sua candidatura fez o que estava ao seu alcance na procura da vitória.

O futuro imediato, diz Manuel Pizarro, passa por se apresentar “amanhã no Hospital de São João”.

Desmobilização inicial indiciou resultado final

Os primeiros sinais da derrota surgiram quando a maioria das pessoas que se encontravam no exterior da sede de candidatura começaram a dispersar. Em pouco mais de cinco minutos, o passeio junto à Rotunda da Boavista ficou livre de pessoas.

Cerca das 20h30, a reação de Tiago Barbosa Ribeiro, líder da concelhia socialista, ainda dava sinais de esperança aos militantes do PS e aos apoiantes de Manuel Pizarro.

Contudo, enquanto iam chegando os resultados das diferentes freguesias, também os militantes iam dispersando.

A comitiva socialista só voltou a mobilizar-se já depois das 23h00, e a sede de candidatura acabaria por voltar a encher quando Manuel Pizarro deixou o hotel onde assistiu à noite eleitoral para se dirigir ao espaço que manteve na Rotunda da Boavista.

[notícia atualizada]