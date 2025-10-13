Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

PS perde votos, mas segura Almada

13 out, 2025 - 01:16 • Carlos Calaveiras

O Bloco de Esquerda consegue dois vereadores pela primeira vez.

A+ / A-

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

O PS, com Inês de Medeiros, segura Almada, em 2025, com 29,1% dos votos.

Comparando com 2021, os socialistas perdem um mandato e cerca de seis mil votos.

Nos lugares seguintes ficaram três partidos com resultados muito próximos: CDU (20.6%), PSD (19.3%) e Chega (18.2%).

Em termos de mandatos, os socialistas conseguem quatro lugares, contra três da CDU e dois para o Chega.

O partido de André Ventura estreia-se na vereação em Almada. Já o Bloco perdeu a vereadora que tinha conquistado nas eleições de 2021.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)