PS perde votos, mas segura Almada

13 out, 2025 - 01:16 • Carlos Calaveiras
Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas
O PS, com Inês de Medeiros, segura Almada, em 2025, com 29,1% dos votos.
Comparando com 2021, os socialistas perdem um mandato e cerca de seis mil votos.
Nos lugares seguintes ficaram três partidos com resultados muito próximos: CDU (20.6%), PSD (19.3%) e Chega (18.2%).
Em termos de mandatos, os socialistas conseguem quatro lugares, contra três da CDU e dois para o Chega.
O partido de André Ventura estreia-se na vereação em Almada. Já o Bloco perdeu a vereadora que tinha conquistado nas eleições de 2021.