  • Noticiário das 18h
  • 12 out, 2025
Em Destaque
Autárquicas 2025

Socialista Carlos Zorrinho conquista Câmara de Évora à CDU

13 out, 2025 - 00:26 • Lusa

Com o apuramento das 12 freguesias concluído, os resultados mostram uma vitória do PS, com 29,83% dos votos.

O socialista Carlos Zorrinho venceu a presidência da Câmara de Évora nas eleições autárquicas de domingo, afastando a CDU da gestão camarária, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Com o apuramento das 12 freguesias concluído, os resultados mostram uma vitória do PS, com 29,83% dos votos, sendo a segunda força mais votada a coligação PSD/CDS-PP/PPM (29,26%).

A CDU (PCP-PEV), que candidatou o eurodeputado comunista João Oliveira, obteve 15,82% dos votos.

Carlos Zorrinho, eleito presidente do município de Évora, capital de distrito, sucede ao comunista Carlos Pinto de Sá, que cumpriu três mandatos consecutivos desde 2013, embora o último em minoria.

Tópicos
