Sondagem coloca Gouveia e Melo à frente, mas em empate técnico com Marques Mendes

A faltarem cerca de três meses para as próximas eleições, uma sondagem coloca o almirante Henrique Gouveia e Melo na frente das presidenciais de janeiro.

O barómetro da TVI e CNN Portugal coloca Gouveia e Melo com 26,9%, mas em empate técnico com Luís Marques Mendes, que tem 20,3%, com ambos a subirem ligeiramente em relação à sondagem realizada em julho.

António José Seguro surge em terceiro, com 18,4% das intenções de voto, enquanto André Ventura tem 13,9% e João Cotrim Figueiredo conta com 9,1% das intenções de voto. Há ainda 1,9% para Catarina Martins, que fica atrás de Rui Tavares e António Filipe.

Para o inquérito participaram 625 pessoas, entre os dias 6 e 10 de outubro, para uma margem de erro de +/- 4%.

Num contexto de segunda volta, que parece muito provável dado o grande número de candidatos e distribuição de intenções de voto, Gouveia e Melo vence em todos os cenários. O mais desequilibrado é com André Ventura, com 63% contra 15% do líder do Chega.

Em confronto com Marques Mendes, o almirante consegue 42%, contra 37% do candidato apoiado por PSD.