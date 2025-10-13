Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Tavares considera que Livre obteve resultados "moderadamente positivos"

13 out, 2025 - 00:47

"Como se lembram, o Livre queria entre triplicar ou quintuplicar os seus eleitos. Está em linha para o primeiro desses objetivos, que é, evidentemente, na fronteira mais baixa daquilo que pretendíamos obter", considerou Rui Tavares.

A+ / A-

Veja também:

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

O porta-voz do Livre Rui Tavares considerou que o seu partido obteve resultados "moderadamente positivos" nas eleições autárquicas de domingo, prevendo que conseguirá triplicar o número de eleitos e passar a ter "uma rede de autarcas livres".

"Consideramos que os resultados são positivos, embora moderadamente positivos. Como se lembram, o Livre queria entre triplicar ou quintuplicar os seus eleitos. Está em linha para o primeiro desses objetivos, que é, evidentemente, na fronteira mais baixa daquilo que pretendíamos obter", considerou Rui Tavares.

O líder do Livre falava no Teatro Thalia, em Lisboa, local escolhido pelo partido para acompanhar os resultados da noite eleitoral das legislativas.

Tavares destacou que o Livre apoiou a candidatura vitoriosa da socialista Ana Abrunhosa para a Câmara Municipal de Coimbra, numa coligação que juntou também PS e PAN, e afirmou que tudo indica que o partido conseguirá eleger uma vereadora, Clara Cruz Santos.

Já em Lisboa e Sintra, duas grandes apostas do Livre, Tavares reconheceu que o objetivo de vencer não foi atingido, mas saudou os candidatos e considerou que o seu partido deu o seu contributo, seja para impedir que Carlos Moedas fosse eleito, ou para conter o crescimento da extrema-direita na autarquia sintrense.

Apesar de os resultados oficiais ainda não darem a triplicação dos eleitos do Livre no momento em que falava -- ou seja, 24 -- Tavares antecipou que o partido irá atingir esse objetivo e passar a ter "uma rede de autarcas Livres" e "isso para nós é um ativo muito valioso", acrescentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 13 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)