Tavares considera que Livre obteve resultados "moderadamente positivos"

Veja também:

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

O porta-voz do Livre Rui Tavares considerou que o seu partido obteve resultados "moderadamente positivos" nas eleições autárquicas de domingo, prevendo que conseguirá triplicar o número de eleitos e passar a ter "uma rede de autarcas livres".

"Consideramos que os resultados são positivos, embora moderadamente positivos. Como se lembram, o Livre queria entre triplicar ou quintuplicar os seus eleitos. Está em linha para o primeiro desses objetivos, que é, evidentemente, na fronteira mais baixa daquilo que pretendíamos obter", considerou Rui Tavares.

O líder do Livre falava no Teatro Thalia, em Lisboa, local escolhido pelo partido para acompanhar os resultados da noite eleitoral das legislativas.

Tavares destacou que o Livre apoiou a candidatura vitoriosa da socialista Ana Abrunhosa para a Câmara Municipal de Coimbra, numa coligação que juntou também PS e PAN, e afirmou que tudo indica que o partido conseguirá eleger uma vereadora, Clara Cruz Santos.

Já em Lisboa e Sintra, duas grandes apostas do Livre, Tavares reconheceu que o objetivo de vencer não foi atingido, mas saudou os candidatos e considerou que o seu partido deu o seu contributo, seja para impedir que Carlos Moedas fosse eleito, ou para conter o crescimento da extrema-direita na autarquia sintrense.

Apesar de os resultados oficiais ainda não darem a triplicação dos eleitos do Livre no momento em que falava -- ou seja, 24 -- Tavares antecipou que o partido irá atingir esse objetivo e passar a ter "uma rede de autarcas Livres" e "isso para nós é um ativo muito valioso", acrescentou.

