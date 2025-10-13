Menu
  13 out, 2025
  • 13 out, 2025
Autárquicas 2025

Ventura. "Não foi a amplitude da vitória que queríamos”

13 out, 2025 - 00:22 • Carlos Calaveiras

O líder do Chega lembra que passam a governar três Câmaras Municipais, mas esperava um melhor resultado.

“Hoje não vencemos”, Ventura assume resultado aquém dos objetivos
Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre os resultados das eleições autárquicas

O presidente do Chega, André Ventura, diz que “a noite eleitoral foi boa, mas não era a vitória e amplitude da vitória que queríamos”.

Na reação ao resultado das autárquicas, o líder do Chega lembra, no entanto, que o partido “venceu as suas primeiras Câmaras Municipais” (Albufeira, Entroncamento e São Vicente), a da Madeira com “maioria absoluta”.

Apesar de reforçar que o Chega “mais do que quadruplica resultado”, Ventura reconhece que “não atingiu todos os seus objetivos”.

“Queremos mais Câmaras nas próximas Autárquicas. Hoje demos o primeiro passo, mas ainda estamos longe”, referiu.

O presidente do partido não deixa dúvidas: “Este partido luta para vencer, hoje não vencemos, mas vamos lutar para vencer”.

