  • Noticiário das 20h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
Autárquicas: PCP aguarda pelo apuramento final em Lisboa e ainda não pede recontagem

14 out, 2025 - 20:04 • João Maldonado

Paulo Raimundo sublinha que é preciso esperar pelo apuramento geral dos resultados para perceber se houve irregularidades. No final: "logo se vê o que é que acontece". Em causa podem estar 60 votos que terão ficado por contabilizar em Lisboa. Comunistas estiveram reunidos para avaliar resultados autárquicos "negativos", mas com sinais de "resistência".

Não há nenhuma voz do PCP que tenha pedido a recontagem dos votos em Lisboa ou em lado algum, como em todas as eleições o apuramento está a ser feito e quando chegarmos ao fim logo se vê o que é que acontece”, esclarece Paulo Raimundo. Para o secretário-geral do Partido Comunista Português só faz sentido falar em recontagem de votos se forem detetadas irregularidades no apuramento geral dos resultados que está ainda a decorrer.

No caso do PCP uma eventual recontagem poderia ser extremamente apetecível. É que em Lisboa a diferença para o Chega foi de apenas 11 votos. Um número curto que garantiu ao partido liderado por André Ventura dois vereadores, deixando para a CDU apenas um (João Ferreira).

A tradicional coligação com o Partido Ecologista “Os Verdes” denuncia, ainda assim, que 60 votos que terão ficado por contar em Benfica, por uma “questão processual” - não havendo garantias sobre em quem recaíram as cruzes nesses boletins.

Autárquicas tiveram 5 empates e 10 freguesias decididas por um único voto

Autárquicas 2025

Autárquicas tiveram 5 empates e 10 freguesias decididas por um único voto

Nas freguesias de Arcas, Lamoso, Lara, Cabreiro e (...)

Questionado sobre a candidatura encabeçada pela socialista Alexandra Leitão e se não se arrepende de não se ter juntado para derrubar Carlos Moedas, o líder dos comunistas reforça que nunca poderiam embarcar num projeto que tem também sido responsável, nos últimos anos, pela gestão lisboeta.

O Comité Central do Partido Comunista Português esteve esta tarde reunido para discutir os resultados das últimas eleições. Na conferência de imprensa que estava convocada para as 18h00, e cuja hora, como sempre com o PCP, foi cumprida, Paulo Raimundo voltou a assumir os maus resultados na noite eleitoral (ainda que avistando sinais positivos).

“Um resultado que sendo em geral negativo, com a redução da expressão eleitoral, mandatos e maiorias pela CDU, é simultaneamente um sinal de resistência que tem de ser sublinhado; não tanto como nós gostaríamos, mas aquilo que as eleições autárquicas vieram demonstrar é que a CDU tem uma capacidade de atração de muita gente que não nos acompanha nas legislativas e que nos dá o voto nas autárquicas”.

Carlos Moedas vence Lisboa, Chega supera CDU por 11 votos

Autárquicas 2025

Carlos Moedas vence Lisboa, Chega supera CDU por 11 votos

Candidato da coligação "Por ti, Lisboa" teve mais (...)

Raimundo destaca a manutenção da CDU como terceira força nacional ao nível autárquico, sublinhando concelhos reconquistados, como Sines, Mora ou Aljustrel: “Factos que desmentem as teorias sobre um suposto declínio irreversível, e que confirmam a CDU como a força das soluções e do projeto necessário”. A coligação venceu 12 autarquias, mas apenas em seis tem maioria absoluta para governar.

Olhando para o plano nacional, o PCP convida à participação na Marcha Nacional, convocada pela CGTP para 8 de novembro, como “combate ao retrocesso que representa o Pacote Laboral, exigindo a sua retirada”, e volta a criticar o Orçamento do Estado para 2026: “Mais uma peça de uma política assente nos baixos salários e pensões, de contenção do investimento e ataque aos serviços públicos, de injustiça fiscal e financiamento dos lucros do grande capital”.

