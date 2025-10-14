Autárquicas: PSD diz que confiança no Governo e no primeiro-ministro contribuiu para resultados positivos

A vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, defendeu esta terça-feira que a confiança dos eleitores no primeiro-ministro e no Governo "contribuiu fortemente" para o resultado do PSD nas autárquicas, e pediu responsabilidade e humildade aos eleitos pelos sociais-democratas.

"Há um fator de confiança em quem está a governar o país, no primeiro-ministro e no Governo, e nas políticas que têm vindo a ser seguidas, e que, certamente, elegendo prioridades que os cidadãos aceitam como prioridades que correspondem aos seus interesses, contribuiu fortemente para que este resultado pudesse ter lugar", defendeu a dirigente social-democrata.

Leonor Beleza, primeira vice-presidente do PSD, falava aos jornalistas após uma reunião da comissão permanente dos sociais-democratas, realizada esta manhã num hotel em Lisboa, que não contou com a presença do líder do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A social-democrata sublinhou ainda que os resultados positivos do partido se estendem de uma "maneira nova pelo território nacional", enfatizando que "os eleitos do PSD não se situam apenas em certas zonas do território" e que "os "resultados bons estão espalhados pelo território todo".

Leonor Beleza disse também que, embora o partido esteja satisfeito, o que deve mover os eleitos do PSD é a responsabilidade e humildade, porque, considerou, o que "conta verdadeiramente não é tanto aquilo que aconteceu no último domingo, mas aquilo que vai acontecer nos próximos quatro anos".

"Aquilo que conta é todos aqueles que foram eleitos corresponderem às esperanças, às expectativas, àquilo que pusemos quando colocámos a nossa cruzinha nos boletins de voto, o que conta é que os homens e as mulheres que foram eleitos possam corresponder àquilo que todos nós, cidadãos, esperamos deles", acrescentou.

Para Leonor Beleza, estas eleições "vão muito mais longe" do que os "números com que normalmente se mede a amplitude dos resultados" e relacionam-se também com a "inserção nas comunidades locais" de quem se candidata.

"Quando se obtém resultados como aqueles que o resultado que o PSD obteve, espelha que essa inserção é real, que temos muitos elementos que, utilizando a ligação a nós, inseridos naquilo que somos como partido, também demonstram, por esta via, uma profunda inserção nas comunidades locais, nas instituições locais, na vida local", defendeu.

Questionada sobre se a comissão permanente do PSD chegou a conclusões sobre a perda de algumas capitais de distrito, como Viseu, Leonor Beleza afirmou que na reunião de hoje foram analisados os resultados positivos e negativos, acrescentando, sem detalhar, que foram feitas reflexões sobre o "terá corrido menos bem no processo".

Antes, a primeira vice-presidente do PSD sublinhou também a renovação na liderança de várias autarquias, mostrando-se satisfeita por ver "gerações novas" a entrar na vida política pela via autárquica, uma área com a responsabilidade de garantir o "bem-estar de todos os cidadãos".

Leonor Beleza elogiou ainda a "atitude dos portugueses" pela participação nas eleições que, assim, "manifestaram o seu interesse no funcionamento das instituições democráticas e o seu empenho para que funcionem de acordo com as nossas necessidades, valores e interesses".

Sozinho e em coligações, os sociais-democratas conseguiram eleger o maior número presidentes de câmara, 136, de acordo com os resultados provisórios do Ministério da Administração Interna, sendo que em 109 concelhos governarão com maioria absoluta.

Destes, 78 foram eleitos em listas apenas do PSD e 58 em coligações. No total, o PSD conseguiu perto de 1,9 milhões de votos e 34,31% do total.

Em relação às anteriores autárquicas, em 2021, o partido conquistou mais 22 câmaras (tinha 114) e inverteu a liderança do poder local, com mais câmaras e freguesias do que o PS, o que lhe permitirá liderar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (Anafre), o objetivo traçado por Luís Montenegro.