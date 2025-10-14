Há "pontos sensíveis" na Lei da Nacionalidade, diz Marcelo

[notícia corrigida às 18h25, de 14 de outubro - Marcelo identifica "pontos sensíveis" na Lei da Nacionalidade e não da Lei dos Estrangeiros]



O Presidente da República diz que há "pontos sensíveis" na Lei da Nacionalidade, que começa a ser debatida no Parlamento. Sobre a nova versão da Lei dos Estrangeiros, Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar uma decisão na quinta-feira, dia em que termina o prazo para um eventual recurso ao Tribunal Constitucional.

“Garanto que não passarei do dia 16, vou cumprir esse prazo, o que também já permite compreender qual é a minha inclinação”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, que falava hoje em Sesimbra, no distrito de Setúbal, antes de uma aula com alunos da Escola Secundária de Sampaio, adiantou que a Lei de Estrangeiros entrou em Belém no dia 08 de outubro.

“Entrou no dia 08, entretanto estava fora, como sabem, na Estónia, voltei e não fossem estas missões e estes calendários que já estavam fixados, porventura já tinha decidido, porque o prazo termina no dia 16 para enviar ou não para o Tribunal Constitucional, portanto, no dia 16, eu já tenho na minha cabeça qual é a decisão, mas no dia 16 divulgo a decisão sobre a matéria”, frisou.

O parlamento aprovou em 30 de setembro uma nova versão da revisão da chamada lei de estrangeiros, com votos a favor de PSD, CDS-PP, Chega, IL e JPP, e votos contra de PS, Livre, PCP, BE e PAN, após o chumbo do Tribunal Constitucional em agosto, na sequência de um pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República.