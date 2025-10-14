Marques Mendes anuncia Rui Moreira como mandatário nacional

O candidato presidencial Luís Marques Mendes anunciou esta terça-feira que o mandatário nacional da sua candidatura a Belém será Rui Moreira, presidente da autarquia do Porto em final de mandato.

"É fácil explicar esta minha escolha. O doutor Rui Moreira é uma personalidade independente, sem partido. Desta maneira, vai contribuir decisivamente para que a minha candidatura seja ainda mais alargada, mais abrangente e mais agregadora", sustentou Luís Marques Mendes.

O candidato social-democrata falava aos jornalistas à margem de uma visita ao agrupamento de escolas Ferreira de Castro na freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, explicando que decidiu fazer este anúncio, já após as eleições autárquicas de domingo.

"Um verdadeiro senador da República"



Marques Mendes classificou Rui Moreira — que chegou a ponderar uma candidatura presidencial mas em setembro afirmou que não iria avançar — como um "excelente autarca", que "ganhou todas as eleições que disputou", e ainda como "um verdadeiro senador da República".

"Uma pessoa respeitada, uma pessoa credível, uma pessoa competente, uma pessoa experiente, uma pessoa profundamente conhecedora dos assuntos do país. De norte a sul, os portugueses apreciam e respeitam o doutor Rui Moreira", acrescentou, manifestando-se "muito satisfeito e muito sensibilizado" pelo facto de Rui Moreira ter aceitado o seu convite.

O antigo líder do PSD foi ainda interrogado sobre se este anúncio tem como objetivo contrastar com outros mandatários nacionais, como é o caso de Rui Rio, também ex-líder social-democrata, que apoia o almirante Henrique Gouveia e Melo, antigo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).

Marques Mendes recusou que a sua intenção seja concorrer outras candidaturas mas salientou que a sua preocupação foi "escolher uma pessoa independente".

"Queria uma pessoa muito independente"



"Eu já tenho muitos independentes a apoiar, muitos mesmo, mandatários e membros da comissão de honra. Mas eu queria uma pessoa muito independente como meu mandatário nacional, para dar um sinal que era uma candidatura para representar todos os portugueses", sustentou.

O candidato a Belém frisou que quer representar os portugueses que votarem em si ou não, porque "todos merecem o mesmo respeito".

"Eu quero ser presidente de todos os portugueses e não apenas de alguns portugueses", sublinhou.

Já sobre algumas sondagens divulgadas nos últimos dias, que lhe dão a possibilidade de disputar uma eventual segunda volta, Marques Mendes disse estar "muito satisfeito".

"Porque todas têm uma coisa em comum: se as eleições fossem hoje, eu estaria na segunda volta, eu passaria da primeira à segunda volta. Ora, esse é o meu primeiro grande objetivo", afirmou.

Apesar de satisfeito, Marques Mendes insistiu que olha para as sondagens "com humildade e sem nenhuma ponta de arrogância ou de triunfalismo", realçando que tem um "respeito muito grande pela vontade dos portugueses".

Depois deste anúncio, feito na entrada da escola, Marques Mendes visitou algumas salas de aula e falou com vários alunos. A maioria reconheceu-o, outros não, e a todos o candidato presidencial desejou boas aulas e pediu que "aproveitem" esta fase das suas vidas.

Marques Mendes cruzou-se ainda com uma funcionária da escola oriunda de Cabo Verde, aproveitando para a felicitar pelo facto de o seu país ter sido qualificado na segunda-feira pela primeira vez para o Mundial de futebol, que se vai realizar em 2026.

As eleições presidenciais vão realizar-se em janeiro do próximo ano.