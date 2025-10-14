Ministro garante que "não haverá despedimentos" na reforma do Estado

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, garantiu novamente esta terça-feira que "não haverá despedimentos" no processo de reforma do Estado e nem "não haverá corte de salários".

O governante, que falava na Comissão Parlamentar da Reforma do Estado e do Poder local, referiu também que a poupança da reforma do Estado concentra-se na libertação de "recursos do Estado e da sociedade para fazer crescer a economia".

Gonçalo Matias destacou ainda outros tipos de poupança provenientes da Reforma, nomeadamente a libertação de património e redução da cadeia hierárquica dentro dos organismos do Estado.

O ministro referiu que o Estado fará "poupança em dirigentes", na medida em que irá "reduzir a cadeia hierárquica" dentro das organizações.

Gonçalo Matias afirmou ainda que ficarão libertos "dezenas de milhões de euros" em património com a deslocação dos Ministérios para o Campos XXI.

Primeira fase concluída



O ministro indicou que a primeira fase da reforma do Estado está concluída e que já está a avançar em vários planos do nível dois da mesma.

"Consideramos concluída uma primeira fase da reforma do Estado", afirmou o governante, estando reunidas as condições para avançar para a fase seguinte.

Gonçalo Matias salientou que o ministério está neste momento a trabalhar com todos os ministérios e reiterou que "até ao final do primeiro semestre" do próximo ano todas estas reformas "estão concluídas".

"Já estamos a avançar em vários planos de nível dois", dando o exemplo do atendimento nas Lojas do Cidadão.

"Estamos a reformular o atendimento público", reforçou o ministro Adjunto e da Reforma do Estado.