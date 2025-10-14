Nova versão da ​Lei dos Estrangeiros tem "pontos sensíveis", diz Marcelo

14 out, 2025 - 16:40 • Redação
A nova versão da Lei dos Estrangeiros continua a apresentar “pontos sensíveis”, afirmou esta terça-feira o Presidente da República.
Marcelo Rebelo de Sousa afirma que já tomou uma decisão sobre a nova versão do diploma, recentemente aprovada no Parlamento.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A decisão sobre a nova Lei dos Estrangeiros será anunciada ao país na quinta-feira, mas o Presidente deixa algumas pistas.
“Há dois ou três pontos sensíveis: um é o da retroatividade, o outro é o da perda de nacionalidade”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, esta terça-feira, durante uma visita a uma escola no concelho de Sesimbra.
Chega votou ao lado do Governo e PS acabou por vot(...)
O chefe de Estado adianta que também há outros que não são tão sensíveis do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político”.
“É o caso do prazo maior, menor, diferente para nacionais de língua oficial portuguesa e outros”, sublinha.
Uma nova versão da Lei dos Estrangeiros foi aprovada no final de setembro, no Parlamento, com os votos do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal (IL).
A Lei dos Estrangeiros já tinha sido aprovada, mas voltou ao Parlamento depois de bater na trave do Tribunal Constitucional.