Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nova versão da ​Lei dos Estrangeiros tem "pontos sensíveis", diz Marcelo

14 out, 2025 - 16:40 • Redação

Presidente da República anuncia a sua decisão sobre o diploma na quinta-feira.

A+ / A-

A nova versão da Lei dos Estrangeiros continua a apresentar “pontos sensíveis”, afirmou esta terça-feira o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que já tomou uma decisão sobre a nova versão do diploma, recentemente aprovada no Parlamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão sobre a nova Lei dos Estrangeiros será anunciada ao país na quinta-feira, mas o Presidente deixa algumas pistas.

“Há dois ou três pontos sensíveis: um é o da retroatividade, o outro é o da perda de nacionalidade”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, esta terça-feira, durante uma visita a uma escola no concelho de Sesimbra.

Lei dos Estrangeiros: Nova versão aprovada com voto do Chega

Lei dos Estrangeiros: Nova versão aprovada com voto do Chega

Chega votou ao lado do Governo e PS acabou por vot(...)

O chefe de Estado adianta que também há outros que não são tão sensíveis do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político”.

“É o caso do prazo maior, menor, diferente para nacionais de língua oficial portuguesa e outros”, sublinha.

Uma nova versão da Lei dos Estrangeiros foi aprovada no final de setembro, no Parlamento, com os votos do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal (IL).

A Lei dos Estrangeiros já tinha sido aprovada, mas voltou ao Parlamento depois de bater na trave do Tribunal Constitucional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)