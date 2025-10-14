Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Orçamento: Carneiro propõe abstenção do PS na generalidade

14 out, 2025 - 21:31 • Lusa

Proposta do Governo com aprovação garantida, na especialidade, se Comissão Política Nacional dos socialistas aprovar proposta do secretário-geral.

A+ / A-

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai propor esta terça-feira à Comissão Política Nacional que o partido se abstenha na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), adiantou à Lusa fonte do partido.

Esta reunião do órgão do partido vai decorrer esta noite na sede do PS, em Lisboa, depois de o líder socialista ter estado a ouvir o grupo parlamentar precisamente sobre a proposta orçamental entregue a semana passada pelo Governo na Assembleia da República.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quando a proposta foi entregue, ainda durante a campanha para as autárquicas, José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando então que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".

A proposta de Orçamento apresentada pelo Governo tem aprovação garantida, na especialidade, se Comissão Política Nacional dos socialistas aprovar a proposta do secretário-geral.

Conheça 11 medidas do Orçamento do Estado que mexem no bolso da sua família

OE 2026

Conheça 11 medidas do Orçamento do Estado que mexem no bolso da sua família

Subidas no salário mínimo do privado e do público,(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 14 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)