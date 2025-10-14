Orçamento: Carneiro propõe abstenção do PS na generalidade

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, vai propor esta terça-feira à Comissão Política Nacional que o partido se abstenha na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), adiantou à Lusa fonte do partido.

Esta reunião do órgão do partido vai decorrer esta noite na sede do PS, em Lisboa, depois de o líder socialista ter estado a ouvir o grupo parlamentar precisamente sobre a proposta orçamental entregue a semana passada pelo Governo na Assembleia da República.

Quando a proposta foi entregue, ainda durante a campanha para as autárquicas, José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando então que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".

A proposta de Orçamento apresentada pelo Governo tem aprovação garantida, na especialidade, se Comissão Política Nacional dos socialistas aprovar a proposta do secretário-geral.

