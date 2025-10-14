Presidenciais: Carneiro e César vão propor à Comissão Nacional do PS apoio a Seguro

O secretário-geral e o presidente do PS vão propor à Comissão Nacional socialista de domingo o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais, avançou à Lusa fonte do partido.

Esta proposta é subscrita conjuntamente por José Luís Carneiro e Carlos César e estará em análise na Comissão Nacional do PS, marcada para domingo em Penafiel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Contactado pela Renascença, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, recusou comentar a notícia avançada pela Lusa sobre o apoio à candidatura de António José Seguro.



José Luís Carneiro diz que, esta terça-feira, só fala sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026 e do balanço das eleições autárquicas.

Questionado pelos jornalistas na Assembleia da República sobre o apoio a Seguro, o líder do PS afirmou: "Não posso desmentir".

A Renascença também contactou o líder parlamentar do Partido Socialista.

Eurico Brilhante Dias afirma que, a confirmar-se que Seguro será o nome proposto, vai contar com o seu apoio.

António José Seguro foi secretário-geral do PS, deixando a liderança do partido após ser derrotado em diretas por António Costa, em 2014.



Afastou-se da atividade política e regressou agora com uma candidatura às eleições presidenciais de janeiro do próximo ano.

[notícia atualizada às 19h27]