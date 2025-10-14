PS perde Guimarães. “Alguma coisa tinha de mudar e mudou”

“Então, ontem não choraste?”, perguntava, esta segunda-feira, Serafim, 79 anos, em tom de brincadeira ao amigo António. “Mas eu sou socialista”, respondia António que se apercebeu naquela hora que, afinal de contas, as eleições foram ganhas pelo PSD/CDS.

“Então, choraste!”, rematou Serafim. “Oh, carago… “, atirou António...

Três bancos de jardim depois, na rua da Alameda, José e Domingos tentam perceber ao certo quem é Ricardo Araújo, ex-deputado à Assembleia da República e o novo presidente da câmara vimaranense. Seja como for, nem um nem outro ficaram suspendidos com a mudança.

“Aos anos que já lá estão. Alguma coisa tinha de mudar e mudou”, atirava José referindo-se aos 36 anos de socialismo na autarquia reconhecendo que se o candidato socialista fosse Domingos Bragança [impedido de se recandidatar por limitação de mandatos] “talvez ainda ganhasse as eleições”.

“Sim, era por isso”, concordou o amigo Domingos.

Na barbearia de Mário Oliveira, o tema das eleiçõesparece só agora estar a aquecer nas conversas entre clientes. Enquanto corta o cabelo, Carlos Silva comenta o resultado que deu 45,33% dos votos à coligação “Juntos por Guimarães” e fala numa "rutura política”, que vê como “necessária e conveniente” para a cidade.

“Conveniente porque, depois de tantos anos de poder, é evidente que se cria uma série de vícios e de clientelas à volta da autarquia”, justificou.

“Agora, esta alternância para o PSD vem abrir aqui uma luz ao fundo do túnel, uma lufada de ar fresco."

“É energia nova”, conclui o vimaranense.

Já Serafim não se alonga em explicações. Simplesmente, “é a democracia a funcionar”.

“Hoje ganho, amanhã perco. É assim a democracia. É preciso saber ganhar e dar os parabéns ao vencedor."

“ O povo decidiu isto, agora o povo tem que aguentar, não é?”, rematou

Após três mandatos de Domingos Bragança, a “cidade berço” passou, ao fim de quase quatro décadas, para as mãos do PSD /CDS. A coligação “Juntos por Guimaraes” venceu, este domingo, as eleições com 45% dos votos e elegeu 6 dos 11 vereadores.