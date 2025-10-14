Voto anulado ao PS dá vitória ao PSD na freguesia de Vila Marim em Vila Real

O PSD ganhou esta terça-feira as eleições na freguesia de Vila Marim, em Vila Real, após a Assembleia de Apuramento Geral ter verificado que um voto nulo tinha sido contabilizado ao PS, revelou à Lusa fonte da candidatura vencedora.

A decisão sobre o vencedor das eleições para aquela freguesia do concelho de Vila Real ficou suspensa no domingo, depois de ambas as candidaturas somarem 542 votos.

Segundo Diogo Nóbrega, que encabeçou a lista do PSD à Assembleia de Freguesia de Vila Marim, hoje, feita a verificação pela Assembleia de Apuramento Geral, foi detetado um voto nulo na contabilidade dos votos do PS, que acabou por ditar a vitória da sua candidatura.

O PS ficou, então, com o registo de 541 votos, assinalou. Em terceiro lugar ficou o Chega, com 64 votos.