Voto anulado ao PS dá vitória ao PSD na freguesia de Vila Marim em Vila Real

14 out, 2025 - 20:50 • Lusa
O PSD ganhou esta terça-feira as eleições na freguesia de Vila Marim, em Vila Real, após a Assembleia de Apuramento Geral ter verificado que um voto nulo tinha sido contabilizado ao PS, revelou à Lusa fonte da candidatura vencedora.
A decisão sobre o vencedor das eleições para aquela freguesia do concelho de Vila Real ficou suspensa no domingo, depois de ambas as candidaturas somarem 542 votos.
Segundo Diogo Nóbrega, que encabeçou a lista do PSD à Assembleia de Freguesia de Vila Marim, hoje, feita a verificação pela Assembleia de Apuramento Geral, foi detetado um voto nulo na contabilidade dos votos do PS, que acabou por ditar a vitória da sua candidatura.
O PS ficou, então, com o registo de 541 votos, assinalou. Em terceiro lugar ficou o Chega, com 64 votos.
Há quatro anos, as 20 juntas de freguesias do concelho foram conquistadas por candidatos do PS ou apoiados pelo PS.
Após esta verificação de hoje, nestas autárquicas, para as assembleias de freguesia o PS perdeu Guiães, Parada de Cunhos, Constantim e Vila Marim.
Nas eleições de domingo, para a Câmara Municipal, o PS conquistou quatro mandatos, o PSD dois eleitos e o Chega um.
Alexandre Favaios foi eleito presidente da câmara, depois de assumir o cargo em junho após a saída de Rui Santos para a Assembleia da Republica. Rui Santos foi eleito presidente da Assembleia Municipal.
Dos 49.167 eleitores inscritos no concelho votaram 32.144 (65,38%).
Nas eleições para a câmara municipal, o PS ganhou em todas as secções de voto do concelho.