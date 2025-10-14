Voto em branco "derrota" CDU em Moimenta da Beira depois de lista independente ser excluída

Em Morgade , no concelho de Montalegre, aconteceu quase o mesmo cenário: o Movimento Mais Morgade era a única candidatura a votos mas teve apenas 55,4% dos votos, enquanto foram registados 43,1% de votos em branco que serviram como voto de protesto numa população conhecida pelo protesto nas urnas contra as minas de lítio.

Além dos votos em branco, outros 17% tiveram voto nulo, para uma percentagem total de votos inválidos de 62,4%.

Na principal freguesia do concelho, que foi vencido pelo PS e onde a CDU teve 1,5% , a coligação de PCP/PEV sem oposição conseguiu apenas 37,6% dos votos - 674 de um total de quase 1.800 eleitores -, enquanto o voto com maior expressão foi o voto em branco - 812 votos e 45,3% dos boletins sem cruz entre as pessoas que votaram este domingo.

Por decisão do Tribunal Constitucional, a lista independente Dinamizar Moimenta foi recusada por falta do número mínimo de assinaturas . A única candidatura restante, a da CDU, partia para as eleições já sabendo que iria vencer, mas não sem antes um voto de protesto dos eleitores nas urnas.

A explicação para o que aconteceu na freguesia de Moimenta da Beira , situada no concelho com o mesmo nome, começa uma semana antes das autárquicas deste domingo.

Estas são apenas duas de 335 freguesias onde já se sabia que uma única candidatura ia a votos sozinha neste domingo - quase uma em cada dez freguesias no total de 3.221. A grande parte destas freguesias situam-se no interior do país, com 74 no distrito da Guarda, 54 no distrito de Bragança, 16 em Castelo Branco, 38 em Viseu, 35 em Vila Real, além de 38 em Braga e 52 em Viana do Castelo.

Aveiro e Coimbra tinham cinco freguesias com candidaturas sem oposição, os Açores seis e Madeira uma, enquanto o Porto e Leiria tinha três e em Beja uma freguesia.

A estas freguesias somam-se outras 32 freguesias que, por terem menos de 150 inscritos nestas autárquicas, não têm assembleia de freguesia e terão um plenário de cidadãos.

A freguesia com menos inscritos a ter eleição para a junta de freguesia foi Isna, no município de Oleiros e distrito de Castelo Branco, com 151 inscritos, onde o PSD venceu com lista única e 88% dos votos - 117 pessoas votaram na candidatura, com oito votos nulos e oito votos em branco.

Seis candidaturas "fantasma" acabaram sem votos

Pior do que concorrer sozinho, só concorrer e não ter qualquer voto. Em seis freguesias, a segunda força partidária mais votada não conquistou qualquer voto na eleição para presidente de junta.

Aconteceu em Ereira, no concelho de Montemor-o-Velho, com a candidatura do Chega, com o PS a ter quase 80% dos votos. Em Agrochão e em Vila Boa de Ousilhão, no concelho de Vinhais, também venceu o PS, mas desta vez foram dois movimentos independentes a não recolherem qualquer voto.

Em Silva e em Oliveira, no concelho de Barcelos, aconteceu duas das vitórias mais expressivas do PSD, com mais de 80 pontos percentuais de vantagem e... zero votos para o PS. O mesmo aconteceu em Rego, no concelho de Celorico de Basto, onde a candidatura do PS não teve qualquer voto.