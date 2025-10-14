Menu
  • Noticiário das 11h
  • 14 out, 2025
Autárquicas 2025

Voto em branco "derrota" CDU em Moimenta da Beira depois de lista independente ser excluída

14 out, 2025 - 09:00 • Diogo Camilo

Depois do Tribunal Constitucional ter recusado a candidatura favorita a vencer, os eleitores fizeram o protesto nas urnas: mais de 45% dos eleitores deixaram o boletim em branco, enquanto a única candidatura a votos, a da CDU, teve 37%.

A explicação para o que aconteceu na freguesia de Moimenta da Beira, situada no concelho com o mesmo nome, começa uma semana antes das autárquicas deste domingo.

Por decisão do Tribunal Constitucional, a lista independente Dinamizar Moimenta foi recusada por falta do número mínimo de assinaturas. A única candidatura restante, a da CDU, partia para as eleições já sabendo que iria vencer, mas não sem antes um voto de protesto dos eleitores nas urnas.

Na principal freguesia do concelho, que foi vencido pelo PS e onde a CDU teve 1,5%, a coligação de PCP/PEV sem oposição conseguiu apenas 37,6% dos votos - 674 de um total de quase 1.800 eleitores -, enquanto o voto com maior expressão foi o voto em branco - 812 votos e 45,3% dos boletins sem cruz entre as pessoas que votaram este domingo.

Além dos votos em branco, outros 17% tiveram voto nulo, para uma percentagem total de votos inválidos de 62,4%.

Em Morgade, no concelho de Montalegre, aconteceu quase o mesmo cenário: o Movimento Mais Morgade era a única candidatura a votos mas teve apenas 55,4% dos votos, enquanto foram registados 43,1% de votos em branco que serviram como voto de protesto numa população conhecida pelo protesto nas urnas contra as minas de lítio.

Autárquicas em números. Das 76 câmaras que mudaram de cor aos 165 presidentes no primeiro mandato

Autárquicas 2025

Autárquicas em números. Das 76 câmaras que mudaram de cor aos 165 presidentes no primeiro mandato

Um fenómeno de independentes ex-socialistas roubou(...)

Estas são apenas duas de 335 freguesias onde já se sabia que uma única candidatura ia a votos sozinha neste domingo - quase uma em cada dez freguesias no total de 3.221. A grande parte destas freguesias situam-se no interior do país, com 74 no distrito da Guarda, 54 no distrito de Bragança, 16 em Castelo Branco, 38 em Viseu, 35 em Vila Real, além de 38 em Braga e 52 em Viana do Castelo.

Aveiro e Coimbra tinham cinco freguesias com candidaturas sem oposição, os Açores seis e Madeira uma, enquanto o Porto e Leiria tinha três e em Beja uma freguesia.

A estas freguesias somam-se outras 32 freguesias que, por terem menos de 150 inscritos nestas autárquicas, não têm assembleia de freguesia e terão um plenário de cidadãos.

A freguesia com menos inscritos a ter eleição para a junta de freguesia foi Isna, no município de Oleiros e distrito de Castelo Branco, com 151 inscritos, onde o PSD venceu com lista única e 88% dos votos - 117 pessoas votaram na candidatura, com oito votos nulos e oito votos em branco.

Seis candidaturas "fantasma" acabaram sem votos

Pior do que concorrer sozinho, só concorrer e não ter qualquer voto. Em seis freguesias, a segunda força partidária mais votada não conquistou qualquer voto na eleição para presidente de junta.

Aconteceu em Ereira, no concelho de Montemor-o-Velho, com a candidatura do Chega, com o PS a ter quase 80% dos votos. Em Agrochão e em Vila Boa de Ousilhão, no concelho de Vinhais, também venceu o PS, mas desta vez foram dois movimentos independentes a não recolherem qualquer voto.

Em Silva e em Oliveira, no concelho de Barcelos, aconteceu duas das vitórias mais expressivas do PSD, com mais de 80 pontos percentuais de vantagem e... zero votos para o PS. O mesmo aconteceu em Rego, no concelho de Celorico de Basto, onde a candidatura do PS não teve qualquer voto.

Tópicos
