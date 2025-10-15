25 de Novembro: "Não gostaram que o manicómio em autogestão acabasse"

“O 25 de Abril mantém-se uma data de referência fundamental da recuperação da liberdade, mas a data fundadora da democracia é indiscutivelmente, do ponto de vista político-militar, o 25 de Novembro”, sublinha José Ribeiro e Castro, em entrevista à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal deixa, ainda, severas críticas a quem não apoia a celebração da data: “Creio que eram aqueles que estavam desenfreadamente empenhados no desvio totalitário e, portanto, não gostaram que o manicómio em autogestão que o país vivia acabasse; de facto o 25 de Novembro garantiu a democracia prometida em abril”.

Ribeiro e Castro fala numa diferença da noite para o dia, antes e depois de novembro, num país que “acalmou, serenou”. “Quem fundou a democracia foram os portugueses quando o poder político-militar permitiu que houvesse as eleições livres para todos os órgãos”, reforça.