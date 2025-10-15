Autárquicas: Eleitores de Lara repetem eleições no dia 26

A decisão de repetir eleições "deve-se ao empate na votação para a assembleia de freguesia, mas também a alguma confusão nas mesas de voto. Houve uma reclamação de alguém que foi votar e fez uma reclamação que não foi respondida em ata pela assembleia de voto, pelo que o juiz decidiu que seria repetido o voto para os três órgãos autárquicos", descreveu à Lusa.

"Vamos acatar a decisão. Esperemos é que o eleitorado volte a pronunciar-se como se pronunciou por todo o concelho", observou António Barbosa, que também é o atual presidente daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo e foi reeleito no domingo para um terceiro mandato.

Em declarações à Lusa, o social-democrata observou que "o povo vai novamente decidir", sendo que, na votação para a câmara, está em causa a decisão sobre o sexto vereador do executivo.

A freguesia de Lara, concelho de Monção, vai repetir as eleições para os três órgãos autárquicos no dia 26, devido a um empate e a uma queixa sobre a votação, revelou esta quarta-feira o candidato do PSD à Câmara.

Após a votação de domingo, o PSD elegeu seis vereadores e o PS um para a Câmara de Monção, mas uma mudança nos votos em Lara pode determinar um resultado diferente.

Naquela freguesia com 269 inscritos, a candidatura do PSD à câmara recebeu 122 votos, a do PS 43 votos e a do Chega 11 votos.

Para a assembleia de freguesia, a votação de domingo ditou um empate de 85 votos entre a candidatura do PSD e a do movimento Juntos Por Lara.

Já para a assembleia municipal, o PSD obteve 124 votos, enquanto o PS somou 42 e o Chega teve 12 votos.

Na segunda-feira, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), explicou à Lusa que o empate em Lara ia ser avaliado a partir de terça-feira pelas respetiva Assembleia de Apuramento Geral (APG).

Uma vez recebidas as atas das mesas de voto, a APG, liderada por um juiz e incluindo vários constituintes, faz o apuramento geral, incluindo todos os votos protestados e os votos nulos, verificando se há alguma irregularidade, explicou.

Candidatam-se à Câmara de Monção o social-democrata António Barbosa, atual presidente da autarquia, Sandra Caldas, pelo PS, Amélia Barbeitos, pela CDU (PCP-PEV) e Armando Campos, pelo Chega.

O atual executivo é composto por cinco eleitos do PSD e dois do PS.