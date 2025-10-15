Gouveia e Melo avisa que próximo PR não pode ser "Cavalo de Troia" de partido ou populista

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo avisou esta quarta-feira que o futuro Presidente não pode ser "Cavalo de Troia" de um partido, ou um demagogo populista, contrapondo que tem de dominar os assuntos de Defesa e inspirar segurança.

"Precisamos de um Presidente [da República] que compreenda o mundo, que tenha uma visão clara, que domine os assuntos da defesa e que saiba orientar o país com segurança e confiança", manifestou.

"Sem alarmismos, sem demagogia, mas, acima de tudo, com total transparência. O Presidente não pode ser hesitante, nem um cata-vento, muito menos um demagogo ou populista", declarou. Mas Gouveia e Melo foi mais longe, designadamente nos recados que deixou aos candidatos presidenciais apoiados por partidos.

Começou por dizer que "os partidos são importantes na democracia".

"Mas, se não ter ligações aos partidos, é estar fora do sistema, então eu estou fora do sistema. Mas se o sistema é a democracia, as instituições e uma sociedade livre, então é claro que eu faço parte desse sistema", frisou, recebendo palmas da plateia.