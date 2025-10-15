Menu
OE 2026. Abstenção exigente é "sinal de responsabilidade" e pode ser capitalizada pelo PS

15 out, 2025 - 10:30 • André Rodrigues

Politóloga Sílvia Mangerona rejeita a ideia de uma cedência do PS ao Governo. "Não há outro remédio, perante o cenário que temos no Parlamento".

A abstenção do PS na votação do Orçamento do Estado do próximo ano é "uma atitude responsável", defende na Renascença a politóloga Sílvia Mangerona.

"Não creio que fragilize o PS, porque o que está em causa é a estabilidade política", sublinha a especialista, que acrescenta que esse fator "pode ser capitalizado pelo PS junto dos eleitores".

Silvia Mangerona considera, ainda, que "é de assinalar o facto de José Luís Carneiro ter sublinhado que o PS vai honrar a palavra dada aos portugueses".

Desse ponto de vista, a politóloga considera que o PS torna-se "parceiro privilegiado" do Governo na discussão do OE na especialidade, "e não há outro remédio, perante o cenário que temos no Parlamento".

"Neste anúncio e nesta designação de 'abstenção exigente', lembrei-me do que se passou em 2011 - nem de propósito - com António José Seguro, que, na altura, anunciou a abstenção do PS, falando, na altura, em abstenção violenta. Isso foi até amplamente criticado e, depois, o desfecho foi o que todos sabemos", recorda Sílvia Mangerona.

Conheça 11 medidas do Orçamento do Estado que mexem no bolso da sua família

OE 2026

Conheça 11 medidas do Orçamento do Estado que mexem no bolso da sua família

Subidas no salário mínimo do privado e do público,(...)

Noutro plano, sobre o apoio do PS à candidatura de António José Seguro à Presidência da República, Sílvia Mangerona considera "não é tarde" que só agora os socialistas se pronunciem, após vários meses de indefinição e de putativos candidatos que nunca chegaram a avançar.

"O facto de não assumir logo esse apoio foi uma crítica muito apontada ao PS, mas creio que não seja negativa essa espera, nem para o PS, nem para Seguro", defende a politóloga.

E justifica: "estes momentos eleitorais que se sucederam deram alguma margem para que este adiamento fosse possível e fosse menos prejudicial. E creio que até pode ser entendido como um fator de responsabilidade".

Embora reconheça que o antigo líder socialista é um "candidato polémico", Sílvia Mangerona considera que este apoio será "a única possibilidade de Seguro poder ter um resultado mais simpático e, do ponto de vista do PS, é a única alternativa possível para que não haja novidades muito desagradáveis para o Partido Socialista".

