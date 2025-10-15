OE 2026. Abstenção exigente é "sinal de responsabilidade" e pode ser capitalizada pelo PS

A abstenção do PS na votação do Orçamento do Estado do próximo ano é "uma atitude responsável", defende na Renascença a politóloga Sílvia Mangerona.

"Não creio que fragilize o PS, porque o que está em causa é a estabilidade política", sublinha a especialista, que acrescenta que esse fator "pode ser capitalizado pelo PS junto dos eleitores".

Silvia Mangerona considera, ainda, que "é de assinalar o facto de José Luís Carneiro ter sublinhado que o PS vai honrar a palavra dada aos portugueses".

Desse ponto de vista, a politóloga considera que o PS torna-se "parceiro privilegiado" do Governo na discussão do OE na especialidade, "e não há outro remédio, perante o cenário que temos no Parlamento".

"Neste anúncio e nesta designação de 'abstenção exigente', lembrei-me do que se passou em 2011 - nem de propósito - com António José Seguro, que, na altura, anunciou a abstenção do PS, falando, na altura, em abstenção violenta. Isso foi até amplamente criticado e, depois, o desfecho foi o que todos sabemos", recorda Sílvia Mangerona.