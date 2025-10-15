Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ucrânia

Portugal vai comprar 50 milhões de euros em armas aos EUA

15 out, 2025 - 14:55 • Lusa

Nuno Melo esclareceu que o valor está incluído nos 221 milhões de euros que já faziam parte do compromisso que Portugal fez com a Ucrânia para este ano.

A+ / A-

O ministro da Defesa Nacional anunciou esta quarta-feira que Portugal vai participar com 50 milhões de euros na iniciativa de aquisição de armamento aos EUA para disponibilizá-lo à Ucrânia.

O anúncio foi feito por Nuno Melo no final de uma reunião ministerial no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica.

"Anunciámos que vamos investir 50 milhões de euros no PURL [iniciativa das necessidades prioritárias da Ucrânia], do mesmo modo que anunciámos que vamos investir dez milhões de euros na iniciativa britânica de drones [...], apesar de ser uma iniciativa britânica, tem recaído invariavelmente na produção de drones nacionais, portanto, é um investimento também na indústria de defesa nacional", sustentou o ministro da Defesa Nacional.

Nuno Melo esclareceu que o valor está incluído nos 221 milhões de euros que já faziam parte do compromisso que Portugal fez com a Ucrânia para este ano, pelo que em 2025 não vai haver mais dinheiro para apoiar o país invadido pela Rússia há mais de três anos.

Questionado sobre se concorda que sejam os Estados-membros europeus da NATO a comprar o armamento aos EUA e que Washington não entre nestas contas, o governante respondeu que a Ucrânia tem necessidades urgentes de armamento que, "em muitos casos, não é fabricado com essa urgência na Europa".

O ministro considerou que o importante é que a Ucrânia tenha os equipamentos de que necessita para vencer a guerra.

Minutos antes, o secretário-geral da NATO anunciou que 16 Estados-membros da NATO já se comprometiam com esta iniciativa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)