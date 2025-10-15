Portugal vai comprar 50 milhões de euros em armas aos EUA

O ministro da Defesa Nacional anunciou esta quarta-feira que Portugal vai participar com 50 milhões de euros na iniciativa de aquisição de armamento aos EUA para disponibilizá-lo à Ucrânia.

O anúncio foi feito por Nuno Melo no final de uma reunião ministerial no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica.

"Anunciámos que vamos investir 50 milhões de euros no PURL [iniciativa das necessidades prioritárias da Ucrânia], do mesmo modo que anunciámos que vamos investir dez milhões de euros na iniciativa britânica de drones [...], apesar de ser uma iniciativa britânica, tem recaído invariavelmente na produção de drones nacionais, portanto, é um investimento também na indústria de defesa nacional", sustentou o ministro da Defesa Nacional.

Nuno Melo esclareceu que o valor está incluído nos 221 milhões de euros que já faziam parte do compromisso que Portugal fez com a Ucrânia para este ano, pelo que em 2025 não vai haver mais dinheiro para apoiar o país invadido pela Rússia há mais de três anos.

Questionado sobre se concorda que sejam os Estados-membros europeus da NATO a comprar o armamento aos EUA e que Washington não entre nestas contas, o governante respondeu que a Ucrânia tem necessidades urgentes de armamento que, "em muitos casos, não é fabricado com essa urgência na Europa".

O ministro considerou que o importante é que a Ucrânia tenha os equipamentos de que necessita para vencer a guerra.

Minutos antes, o secretário-geral da NATO anunciou que 16 Estados-membros da NATO já se comprometiam com esta iniciativa.