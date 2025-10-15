Menu
  • Noticiário das 4h
  • 15 out, 2025
Orçamento do Estado 2026

"Sem desculpas": PS anuncia "abstenção exigente" no Orçamento do Estado

15 out, 2025 - 02:44 • Tomás Anjinho Chagas

Líder do PS critica documento "vazio" e lamenta "insensibilidade" do Governo da AD. Mas no final de contas, assume que o Executivo cumpriu com o que tinha prometido deixar de fora e defende que é importante dar "estabilidade política". Sobre autárquicas, insiste que foram resultados "muito positivos".

O PS vai abster-se na votação, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026). O anúncio foi feito, durante a madrugada desta quarta-feira, pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, depois de ouvir a Comissão Política Nacional.

Em declarações aos jornalistas, no Largo do Rato, sede nacional do PS, o líder socialista acusou o Governo da AD de "insensibilidade" e de elaborar um documento "vazio" que não vai resolver os principais problemas dos portugueses.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda assim, José Luís Carneiro admite que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, cumpriu a sua palavra e deixou de fora do OE alguns dos temas mais sensíveis (como a reforma laboral), e por isso anuncia uma "abstenção exigente".

"Cumpridas essas exigências, o PS deverá honrar a palavra dada aos portugueses, não se constituindo para um fator para a instabilidade política. Assumimos assim uma abstenção exigente", afirmou o secretário-geral socialista.

O líder do PS assinala que esta abstenção é na fase da generalidade do Orçamento do Estado, e pede lealdade ao Governo para não "desvirtuar" o documento nessa fase, para evitar que o sentido de voto dos socialistas.

Com a abstenção anunciada, José Luís Carneiro vinca que Luís Montenegro não pode usar o PS como desculpa por eventuais problemas a governar.

"Não queremos que o Governo venha a utilizar a desculpa do voto do PS para esconder a sua incapacidade e incompetência", atira o secretário-geral do PS.

Autárquicas: resultado "muito positivo"

Sobre as autárquicas, o líder socialista voltou a falar num resultado "muito positivo". Apesar da derrota do último domingo, José Luís Carneiro prefere comparar o número de câmaras conquistadas se não houvesse coligações.

"Se fossemos numa disputa mano-a-mano entre PS e PSD nós teríamos 126 câmaras, e o PSD 76. Isto mostra bem como o PS foi capaz de se reafirmar como grande alternativa política no país.

A Comissão Política do PS foi convocada por José Luís Carneiro para discutir os resultados das eleições autárquicas do último domingo, e sobre a posição que os socialistas devem assumir na votação do Orçamento do Estado.

Já ao início da noite, a agência Lusa avançou que José Luís Carneiro iria propor a abstenção na votação do Orçamento do Estado. Durante a campanha, o líder socialista prometeu "contribuir para a estabilidade política".

O Governo não tem apoio de uma maioria no Parlamento, mas uma abstenção dos deputados do PS é suficiente para aprovar o Orçamento do Estado, o maior instrumento de governação em Portugal.

Tópicos
Saiba Mais
