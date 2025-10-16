Autárquicas. PS Braga reconhece derrota depois de apuramento de resutados

O PS de Braga reconheceu esta quinta-feira a derrota nas eleições autárquicas de domingo, uma disputa que mereceu apuramento de votos, prometendo continuar a defender as ideias e propostas apresentadas no seu programa eleitoral.

"Terminada a homologação dos resultados da eleição autárquica da Câmara Municipal de Braga em sede de Apuramento-Geral de Resultados, confirmam-se os resultados provisórios e a vitória da coligação [PSD/CDS-PP/PPM] Juntos por Braga [liderada por João Rodrigues]. O PS Braga reconhece o resultado eleitoral em estrito e absoluto respeito pela democracia e pela vontade expressa nas urnas", escreve hoje a concelhia socialista.

O PS Braga acrescenta que "reafirma o seu compromisso com os bracarenses e garante que estará presente em todos os órgãos autárquicos para os quais foi eleito", continuando a defender as ideias e propostas apresentadas no seu programa eleitoral".

Já numa declaração escrita enviada à agência Lusa, António Braga, que encabeçava a coligação Somos Braga (PS/PAN), diz sentir "um profundo orgulho pelo trabalho de proximidade" desenvolvido ao longo da campanha "nas ruas, nas freguesias, junto das pessoas e das instituições, ouvindo, dialogando e construindo propostas para uma cidade mais justa, sustentável e participada".

António Braga e o PS Braga aproveitaram para felicitar o presidente eleito, João Rodrigues, desejando-lhe "boa sorte e sucesso no mandato que agora inicia, sempre com o desejo de que Braga continue a afirmar-se como uma cidade aberta, solidária e com futuro".

A coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), liderada por João Rodrigues, ganhou as eleições autárquicas de domingo para a presidência da Câmara de Braga com 26.378 votos, apenas mais 276 do que os obtidos pela Coligação Somos Braga (PS/PAN), encabeçada por António Braga.

Na terça-feira, o PS pediu o apuramento dos resultados em sede de Apuramento-Geral de Resultados.

As coligações lideradas pelo PSD e pelo PS elegeram três vereadores, o mesmo número de vereadores conseguido pelo movimento independente Amar e Servir Braga, liderado por Ricardo Silva, que nos últimos 12 anos foi presidente da Junta de Freguesia de São Victor, a maior do concelho de Braga.

O executivo de 11 vereadores fica completo com a eleição de Rui Rocha, pela IL, e de Filipe Aguiar, pelo Chega.