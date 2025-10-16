Duarte Pacheco: "Moedas deve tentar acordo para 4 anos, seja com Chega ou CDU"

O social-democrata Duarte Pacheco defende que Carlos Moedas deve procurar um acordo político a quatro anos, "com quem estiver disponível para trabalhar" na Câmara de Lisboa.

O antigo deputado considera que o vencedor das eleições autárquicas deve procurar um entendimento duradouro junto de todos os parceiros, incluindo as forças mais à direita ou à esquerda.

"Ou Carlos Moedas vai governar sabendo que está em minoria e que em determinados momentos pode ter um confronto na Câmara e ser impedido de concretizar [políticas], ou faz um acordo. Preferiria fazer acordos, porque isso permite uma previsibilidade a quatro anos, seja com a CDU ou com o Chega. Quem estiver disponível para trabalhar é bem-vindo. Nas autarquias sempre foi assim", afirma Duarte Pacheco, no programa Casa Comum, da Renascença.

O militante social-democrata evoca o entendimento firmado por Rui Rio com a CDU para atribuição de um pelouro a um vereador comunista, Rui Sá, na Câmara Municipal do Porto em 2002.

A favor de mudanças na lei eleitoral autárquica

O antigo parlamentar do PSD assume que o seu partido teve uma "vitória significativa" porque alcançou todos os seus objetivos. "Mas partilho que o Partido Socialista não teve uma má noite. Não venceu, perdeu câmaras importantes como Sintra ou Gaia, mas depois do que aconteceu há quatro meses, as expectativas eram muito baixas", acrescenta Duarte Pacheco, satisfeito pela política portuguesa ter voltado à "lógica do bipartidarismo".