Governo avisa que lei dos estrangeiros "não é último capítulo" das políticas de imigração

[artigo em atualização]

O Governo aprovou mudanças para o atendimento às pessoas, com alterações na rede de Lojas do Cidadão. "Um Estado ao serviço das pessoas, e não as pessoas ao serviço do Estado", resumiu assim António Leitão Amaro, ministro da Presidência.

Uma das maiores mudanças é a digitalização de todos os serviços que são atualmente prestados pela rede de Lojas do Cidadão. Essa passagem para os serviços online será feita de "forma graudal".

No momento em que o diploma for publicado, a Loja do Cidadão Virtual vai passar a ter 100 serviços disponíveis, e até 2030, o objetivo é que tudo possa ser feito online.

Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado referiu que as mudanças procuram um "novo paradigma de serviço público" e "orientado pela proximidade".

Foi também anunciado o alargamento dos horários dos serviços, em lojas que já têm o horário alardado. Isto é, nas lojas que estão abertas até mais tarde, nenhum serviço encerra enquanto a loja estiver a funcionar.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, durante o briefing do Conselho de Ministros, na sede do Governo.

Resposta à Iniciativa Liberal: ministro marca diferença

O ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias responde ainda às críticas da Iniciativa Liberal, que esta quinta-feira, em entrevista à Renascença e Público, Mariana Leitão afirmou que não vê nem um "vislumbre" de uma reforma do Estado.