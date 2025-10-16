Governo avisa que lei dos estrangeiros "não é último capítulo" das políticas de imigração

16 out, 2025 - 15:25 • Tomás Anjinho Chagas
[artigo em atualização]
O Governo aprovou mudanças para o atendimento às pessoas, com alterações na rede de Lojas do Cidadão. "Um Estado ao serviço das pessoas, e não as pessoas ao serviço do Estado", resumiu assim António Leitão Amaro, ministro da Presidência.
Uma das maiores mudanças é a digitalização de todos os serviços que são atualmente prestados pela rede de Lojas do Cidadão. Essa passagem para os serviços online será feita de "forma graudal".
No momento em que o diploma for publicado, a Loja do Cidadão Virtual vai passar a ter 100 serviços disponíveis, e até 2030, o objetivo é que tudo possa ser feito online.
Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado referiu que as mudanças procuram um "novo paradigma de serviço público" e "orientado pela proximidade".
Foi também anunciado o alargamento dos horários dos serviços, em lojas que já têm o horário alardado. Isto é, nas lojas que estão abertas até mais tarde, nenhum serviço encerra enquanto a loja estiver a funcionar.
O anúncio foi feito esta quinta-feira, durante o briefing do Conselho de Ministros, na sede do Governo.
O ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias responde ainda às críticas da Iniciativa Liberal, que esta quinta-feira, em entrevista à Renascença e Público, Mariana Leitão afirmou que não vê nem um "vislumbre" de uma reforma do Estado.
Hora da Verdade
Mariana Leitão lamenta que o Orçamento do Estado d(...)
Gonçalo Matias, rejeita essa ideia, mas faz uma distinção entre o Governo e os liberais. "Claro, há uma diferença que temos, nós não defendemos despedimentos, isso vamos manter, na dúvida, não despedimos".
Ainda assim, o ministro da Reforma do Estado defende que está encerrada uma "primeira fase" e promete "medidas mais concretas que consubstanciem a Reforma do Estado".
Questionado pela mais recente promulgação da lei dos estrangeiros (que bateu na trave do Tribunal Constitucional depois do pedido de fiscalização) por parte do presidente da República, António Leitão Amaro - que tem a pasta das migrações no Governo - fala num "dia muito importante para o país"
O ministro da Presidência vinca que a promulgação de Marcelo, e a futura entrada em vigor da nova lei dos estrangeiros, permite uma "imigração mais controlada" e deixa um aviso: "Não é o primeiro, nem o último capítulo", no controlo dos fluxos migratórios.
Logo depois, Leitão Amaro explicou que capítulos futuros são esses: a lei da nacionalidade (que será discutida na próxima semana) e uma lei que permite o retorno de imigrantes que cometem crimes.