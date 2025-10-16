"Não representam nada". João Soares desvaloriza críticas à candidatura de Seguro a Belém

16 out, 2025 - 11:24 • André Rodrigues
O histórico socialista João Soares desvaloriza as vozes que, dentro do PS, criticam a candidatura de António José Seguro à Presidência da República.
A mais recente é Mariana Vieira da Silva que, no programa Casa Comum, da Renascença, assegura que não retira o que disse sobre o que considera ser a inexistência de uma ideia política no antigo secretário-geral socialista que precedeu a liderança de António Costa.
“É a prova de que o Partido Socialista é, como sempre foi, um partido plural, de diálogo e de tolerância onde sempre houve oportunidade para aqueles que não estão de acordo poderem tomar as posições que entendem, desde que não prejudiquem os grandes objetivos do partido”, refere.
A poucos dias do PS confirmar o seu apoio à candidatura de Seguro, a antiga ministra de António Costa insiste na crítica ao antigo líder do partido, à semelhança do que já foi feito pelos ex-presidentes da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues e Augusto Santos Silva.
Questionado sobre os possíveis riscos de uma cisão de opiniões entre as mais reputadas figuras do PS e sobre um eventual prejuízo para a candidatura presidencial, João Soares não acha que a diferença de opiniões prejudique António José Seguro.
“Isso valoriza a candidatura de António José Seguro, que já se afirmou sem nenhum apoio partidário até aqui”, defende o apoiante do antigo líder.
E acrescenta: “Acho que os dois ou três casos de que falou não representam rigorosamente nada… Aliás, penso que Ferro Rodrigues já terá dito que votaria em António José Seguro e estou convencido que os outros acabarão por votar também, nem que seja naquele regime que o doutor Cunhal estabeleceu para a primeira eleição presidencial de um civil para a Presidência da República: ‘Tapem a cara e ponham a cruzinha lá onde têm de pôr'."
João Soares reconhece que António José Seguro “foi vítima de algumas injustiças no quadro do Partido Socialista” e lembra a forma como acabou afastado da liderança, “por via de um referendo que ele próprio decidiu fazer”, abrindo o caminho para a entrada em cena de António Costa.
“É um caso absolutamente raro na vida política democrática portuguesa”, acrescenta.
Sem quaisquer referências diretas ou indiretas ao atual presidente do Conselho Europeu, Soares que lembra, ainda, que o candidato presidencial “não andou a trocar de casacos para servir isto e aquilo… é um homem que se identifica com os ideais do socialismo democrático, que são os meus e são os do Partido Socialista, desde sempre”.