Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 16 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"Não representam nada". João Soares desvaloriza críticas à candidatura de Seguro a Belém

16 out, 2025 - 11:24 • André Rodrigues

Histórico socialista responde às vozes que, dentro do PS, reprovaram a iniciativa presidencial do antigo secretário-geral. A mais recente, na Renascença, foi Mariana Vieira da Silva. “Acho que os dois ou três casos de que falou não representam rigorosamente nada."

A+ / A-

O histórico socialista João Soares desvaloriza as vozes que, dentro do PS, criticam a candidatura de António José Seguro à Presidência da República.

A mais recente é Mariana Vieira da Silva que, no programa Casa Comum, da Renascença, assegura que não retira o que disse sobre o que considera ser a inexistência de uma ideia política no antigo secretário-geral socialista que precedeu a liderança de António Costa.

“É a prova de que o Partido Socialista é, como sempre foi, um partido plural, de diálogo e de tolerância onde sempre houve oportunidade para aqueles que não estão de acordo poderem tomar as posições que entendem, desde que não prejudiquem os grandes objetivos do partido”, refere.

A poucos dias do PS confirmar o seu apoio à candidatura de Seguro, a antiga ministra de António Costa insiste na crítica ao antigo líder do partido, à semelhança do que já foi feito pelos ex-presidentes da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues e Augusto Santos Silva.

Questionado sobre os possíveis riscos de uma cisão de opiniões entre as mais reputadas figuras do PS e sobre um eventual prejuízo para a candidatura presidencial, João Soares não acha que a diferença de opiniões prejudique António José Seguro.

Presidenciais: Carneiro e César vão propor à Comissão Nacional do PS apoio a Seguro

Presidenciais: Carneiro e César vão propor à Comissão Nacional do PS apoio a Seguro

Proposta vai ser apresentada na reunião marcada pa(...)

“Isso valoriza a candidatura de António José Seguro, que já se afirmou sem nenhum apoio partidário até aqui”, defende o apoiante do antigo líder.

E acrescenta: “Acho que os dois ou três casos de que falou não representam rigorosamente nada… Aliás, penso que Ferro Rodrigues já terá dito que votaria em António José Seguro e estou convencido que os outros acabarão por votar também, nem que seja naquele regime que o doutor Cunhal estabeleceu para a primeira eleição presidencial de um civil para a Presidência da República: ‘Tapem a cara e ponham a cruzinha lá onde têm de pôr'."

"Não andou a trocar de casacos”

João Soares reconhece que António José Seguro “foi vítima de algumas injustiças no quadro do Partido Socialista” e lembra a forma como acabou afastado da liderança, “por via de um referendo que ele próprio decidiu fazer”, abrindo o caminho para a entrada em cena de António Costa.

É um caso absolutamente raro na vida política democrática portuguesa”, acrescenta.

Sem quaisquer referências diretas ou indiretas ao atual presidente do Conselho Europeu, Soares que lembra, ainda, que o candidato presidencial “não andou a trocar de casacos para servir isto e aquilo… é um homem que se identifica com os ideais do socialismo democrático, que são os meus e são os do Partido Socialista, desde sempre”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 16 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)