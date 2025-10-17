Burca proibida: “Receio que isto parta sobretudo de uma discriminação"

17 out, 2025 - 23:40 • Marisa Gonçalves , Miguel Marques Ribeiro
O projeto de lei do Chega que visa proibir a utilização de burca em espaços públicos foi esta sexta-feira aprovado no Parlamento com os votos favoráveis do partido liderado por André Ventura, do PSD e da IL.
Os deputados que suportam a medida invocam que os direitos das mulheres são postos em causa pelo uso da vestimenta feminina, e ainda questões de segurança.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
No entanto, a decisão suscita algumas reservas ao historiador João Luís Fontes, quanto à liberdade religiosa no país.
“Receio que isto parta não tanto do autêntico desejo de uma maior liberdade do outro, mas sobretudo de uma discriminação e não de uma não aceitação da alteridade, desta alteridade.”
Parlamento português
Espanha, França, Áustria, Alemanha e Bélgica são a(...)
O historiador admite não ter ficado completamente surpreendido com o resultado da votação desta sexta-feira, mas entende que o tema deveria motivar um debate mais amplo para se evitarem posições mais extremadas.
“Seria talvez importante uma dinâmica de escuta em relação também aos que estão cá e há líderes com quem se dialoga, mesmo na Comissão da Liberdade Religiosa.”
João Luís Fontes defende a via de “um diálogo muito aberto sobre estas questões e perceber as sensibilidades também.”
“Até que ponto isto é ou não essencial? Até que ponto ou não isto é um sinal de de imposição e de limitação dos direitos das mulheres?”, questiona o especialista.