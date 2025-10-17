Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

CDU encurta distância para o Chega com os votos por contar em Lisboa

17 out, 2025 - 12:46 • Diogo Camilo

Nos 60 votos por contabilizar em São Domingos de Benfica, João Ferreira e a CDU tiveram sete votos e o Chega e Bruno Mascarenhas apenas um. Distância, que era de apenas 11 votos, está agora nos 5, mas faltam confirmar os votos nulos de todas as outras freguesias lisboetas.

A+ / A-

Nos 60 votos que não chegaram a ser contados na freguesia de São Domingos de Benfica nas eleições autárquicas deste domingo, a CDU teve mais seis votos que o Chega, mas continua atrás na corrida por vereadores na Câmara Municipal de Lisboa.

Na apuração de votos na assembleia de apuramento geral de Lisboa, segundo o Observador, a CDU teve sete votos e o Chega apenas um voto, com a distância entre a candidatura de João Ferreira e comunistas a estar agora a cinco votos da candidatura de Bruno Mascarenhas e do Chega, quando antes a distância entre as duas forças políticas estava nos 11 votos.

Entre os outros partidos, nos votos que ainda não estavam contados, a coligação de PS, Livre, BE e PAN teve 30 votos, enquanto a coligação de PSD, CDS e IL teve 21 votos.

A vantagem do Chega está agora ainda mais em causa, numa altura em que faltam confirmar os votos nulos de todas as freguesias de Lisboa, que podem alterar o resultado de CDU e Chega nas eleições, uma vez que quem conseguir mais votos terá direito a um segundo vereador na Câmara Municipal de Lisboa.

Os resultados finais deste apuramento de votos deverá ser concluído ainda esta sexta-feira, mas os mesmos poderão ser alvo de protestos por parte das candidaturas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)