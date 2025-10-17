CDU encurta distância para o Chega com os votos por contar em Lisboa

Nos 60 votos que não chegaram a ser contados na freguesia de São Domingos de Benfica nas eleições autárquicas deste domingo, a CDU teve mais seis votos que o Chega, mas continua atrás na corrida por vereadores na Câmara Municipal de Lisboa.

Na apuração de votos na assembleia de apuramento geral de Lisboa, segundo o Observador, a CDU teve sete votos e o Chega apenas um voto, com a distância entre a candidatura de João Ferreira e comunistas a estar agora a cinco votos da candidatura de Bruno Mascarenhas e do Chega, quando antes a distância entre as duas forças políticas estava nos 11 votos.

Entre os outros partidos, nos votos que ainda não estavam contados, a coligação de PS, Livre, BE e PAN teve 30 votos, enquanto a coligação de PSD, CDS e IL teve 21 votos.

A vantagem do Chega está agora ainda mais em causa, numa altura em que faltam confirmar os votos nulos de todas as freguesias de Lisboa, que podem alterar o resultado de CDU e Chega nas eleições, uma vez que quem conseguir mais votos terá direito a um segundo vereador na Câmara Municipal de Lisboa.

Os resultados finais deste apuramento de votos deverá ser concluído ainda esta sexta-feira, mas os mesmos poderão ser alvo de protestos por parte das candidaturas.