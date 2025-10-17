Menu
Justiça

Ex-dirigente do Chega será julgado por recurso à prostituição de menores

17 out, 2025 - 15:41 • Lusa

Além de Nuno Pardal Ribeiro, este processo tem outro arguido, de 76 anos, acusado de um crime de recurso à prostituição de menores.

A+ / A-

O antigo dirigente do Chega Nuno Pardal Ribeiro será julgado por dois crimes de recurso à prostituição de menores, um na forma tentada e outro consumado, decidiu o Tribunal de Instrução de Cascais.

Nuno Pardal Ribeiro tinha pedido a abertura de instrução e o tribunal competente (para avaliar se existem factos suficientes para seguir para a fase de julgamento) entendeu pronunciar o ex-vice da distrital de Lisboa do Chega nos exatos termos da acusação — será julgado pelos mesmos crimes de que está acusado pelo Ministério Público.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo jornal Expresso e, de acordo com a acusação a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público pretende que Nuno Pardal Ribeiro seja também proibido de exercer funções públicas ou privadas que envolvam contacto com menores.

Em 2023, Nuno Pardal Ribeiro terá conhecido um jovem de 15 anos através de uma aplicação destinada a encontros, tendo combinado encontrar-se com o menor que é agora assistente no processo.

Para o Ministério Público, "o arguido sabia que o assistente tinha 15 anos de idade" e, mesmo assim, praticou atos sexuais a troco de dinheiro. Segundo a acusação, Nuno Pardal Ribeiro pagou 20 euros ao menor, tendo combinado um segundo encontro que não chegou a acontecer.

"O arguido agiu sempre de forma livre, voluntária e consciente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei", lê-se na acusação. Além de Nuno Pardal Ribeiro, este processo tem outro arguido, de 76 anos, acusado de um crime de recurso à prostituição de menores.

Depois da acusação do Ministério Público, em fevereiro deste ano, Nuno Pardal Ribeiro apresentou a sua demissão da vice-presidência da distrital de Lisboa do partido, depois de renunciar ao mandato de deputado municipal.

Tópicos
