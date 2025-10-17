Menu
Mais de 15 mil eleitores usaram voto antecipado nas autárquicas

17 out, 2025 - 11:53 • Lusa

Mais de 10 mil pessoas votaram antecipadamente nas eleições por motivos profissionais, além de mais de dois mil presos, mais de 600 doentes e quase 1.500 estudantes.

A+ / A-

Mais de 15 mil eleitores exerceram o voto antecipado nas eleições autárquicas de domingo nos 308 municípios do continente e das ilhas da Madeira e dos Açores, revelou a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Segundo uma resposta enviada à Lusa, utilizaram o voto antecipado um total de 15.224 eleitores, 10.856 dos quais por motivos profissionais, além de 2.303 presos, 617 doentes e 1.448 estudantes.

Mais de 9,3 milhões de eleitores estavam inscritos para escolher os presidentes das 308 câmaras, além das assembleias municipais e das assembleias de freguesia para os próximos quatro anos.

De acordo com a administração eleitoral da SGMAI, havia 9.303.840 eleitores inscritos, dos quais mais de 41 mil são cidadãos estrangeiros (18.319 da União Europeia e 22.799 provenientes de fora da União Europeia).

Estiveram em causa na votação de domingo 3.221 assembleias de freguesia no país e outras 37 freguesias vão escolher os seus autarcas em plenários de cidadãos, por terem 150 ou menos eleitores.

O PSD venceu o maior número de câmaras nas eleições autárquicas, recuperando a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que pertencia ao PS desde 2013, e ganhou nos cinco municípios mais populosos do país.

No total nacional, o PSD, com listas próprias ou em coligações, venceu em 136 municípios, contra 128 do PS, quando em 2021 tinha triunfado em 114, contra 149 dos socialistas.

Em relação aos maiores 10 centros populacionais, as coligações lideradas pelos sociais-democratas conquistaram ao PS as câmaras de Gaia e Sintra, mantiveram Lisboa, Braga e Cascais, e ganharam no Porto, autarquia que tinham perdido em 2013 para o movimento independente liderado por Rui Moreira.

