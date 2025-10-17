Morreu António Borges Coelho, resistente antifascista e historiador

Borges Coelho nasceu em Trás-os Montes, em outubro de 1928. A pobreza que o rodeou nos primeiros anos de vida marcou-lhe o percurso posterior: em 1949, já a estudar em Lisboa, adere ao Partido Comunista Português , tornando-se funcionário na clandestinidade. Em 1956 é preso pela Pide e acaba enviado para Peniche, onde cumpre uma pena de seis anos e meio.

O jornal AbrilAbril recupera a biografia daquele que apelida como o “historiador militante”.

A Editora Caminho, chancela pela qual Borges Coelho publicou dezenas de títulos, já lamentou, em comunicado, a morte "de um dos historiadores mais prestigiados do nosso país ".

O historiador António Borges Coelho morreu esta sexta-feira, aos 97 anos. Foi o autor de algumas das obras de história portuguesa mais importantes do século XX, focadas sobretudo na Inquisição e na influência da cultura islâmica. Borges Coelho foi ainda um destacado militante comunista, professor e resistente antifascista .

Só posteriormente concluiu a licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficos, em Lisboa, e deu início à sua carreira como investigador, onde se destacou com obras como "Raízes da Expansão Portuguesa", "A Revolução de 1383", "Portugal na Espanha Árabe", "A Inquisição de Évora" e "Questionar a História". Publicou também a partir dos anos sessenta diversos livros de poesia, entre as quais se inclui, já este ano, uma coletânea de poemas com o título "Poemas".

Após a Revolução, em 1974, ocupa o lugar de professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

António Borges Coelho rompe com o PCP em 1991, mas mantém a atividade política. Foi o primeiro director do Le Monde Diplomatique – edição portuguesa e presidente do Conselho Consultivo do Museu do Aljube, até 2020, refere ainda o AbrilAbril.

Foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada, em 1999, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, em 2018 e, no ano seguinte, recebeu do Governo a Medalha de Mérito Cultural.

Em 2018 recebeu ainda o prémio Universidade de Lisboa.

