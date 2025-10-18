Chega ganha segundo vereador à CDU em Lisboa por três votos

Os votos por contar foram contados, os votos nulos foram confirmados e, no final de contas, o Chega ficou três votos à frente da CDU na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa, o suficiente para que tenham direito a dois vereadores, enquanto os comunistas ficam apenas com um.

Na manhã de sexta-feira foram contabilizados os cerca de 60 votos que que não chegaram a ser contados na freguesia de São Domingos de Benfica nas eleições autárquicas deste domingo e encurtaram a distância entre CDU e Chega: o partido de esquerda teve sete votos, o de direita apenas um, e a margem do Chega ficou apenas nos cinco votos, quando antes a distância entre as duas forças políticas estava nos 11 votos.

Entre os outros partidos, nos votos que ainda não estavam contados, a coligação de PS, Livre, BE e PAN teve 30 votos, enquanto a coligação de PSD, CDS e IL teve 21 votos.

Segundo o Público, após a confirmação dos votos nulos de todas as freguesias lisboetas, a distância entre a CDU e o Chega passou para os três votos: 26.755 votos para o partido de direita (menos 25 do que tinha na noite das eleições) e 26.752 para os comunistas (menos 17 do que tinha no último domingo).

A vantagem de três votos significa assim que o Chega terá direito a dois vereadores na Câmara Municipal de Lisboa - não tinha nenhum no anterior mandato -, enquanto a CDU terá apenas um, perdendo representação em relação aos dois vereadores no último mandato.

A CDU poderá ainda pedir uma recontagem dos votos junto do Tribunal Constitucional.