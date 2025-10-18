​Gouveia e Melo: "A presidência é a reforma dos políticos que falharam nos seus partidos?"

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo questionou este sábado se a Presidência da República “é a reforma dos políticos que falharam nos seus partidos”.

Num almoço com apoiantes em Ponte de Lima, o antigo chefe da Armada não citou nomes, mas deixou críticas a figuras que, segundo disse, “nunca chegaram a primeiro-ministro nem conseguiram ganhar eleições”.

“Será que a presidência é a reforma dos políticos que falharam nos seus partidos? (...) Tenho certeza da presidência aberta porque é um político super-experiente. Super-experiente nas derrotas sucessivas, isso também dá experiência”, afirmou.

Gouveia e Melo considerou ainda que as qualidades que valoriza para o cargo de Presidente da República são também características militares. “Ser leal é uma boa qualidade para a Presidência, ser íntegro é uma boa qualidade para a Presidência, ter sentimento de entrega absoluta, capacidade de organização e moderação também o são — e são tudo qualidades militares”, sublinhou o candidato.