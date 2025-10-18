"Não há educação sem cultura". Ministro da Educação defende papel primordial da escola na promoção da cultura

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, defendeu este sábado, nos Açores, que a escola é a primeira promotora do contacto com a cultura e disse que a educação não pode estar centrada apenas nos manuais escolares. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não há educação sem cultura. Uma educação que não tenha a dimensão cultural muito presente é uma educação que não cumpre a sua missão", afirmou o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na conferência "Cultura, Educação e Território no Lugar do Amanhã", a primeira iniciativa, realizada no auditório Luís da Camões, no âmbito do projeto PDL26 - Capital Portuguesa da Cultura. "Se a educação se reduzisse àquilo que vem nos manuais escolares de Matemática, Português ou Ciências da Natureza seria uma educação muito limitada", sustentou o ministro, na intervenção, tendo sublinhado o compromisso do Governo com a promoção da igualdade de oportunidades "no acesso a uma educação de qualidade em todo o território nacional", incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira.

"Continuamos a ter muitas desigualdades no acesso à educação no território nacional e também nas Regiões Autónomas. E, isso para quem tem responsabilidade na área da educação é algo que não podemos nunca esquecer", prosseguiu. Fernando Alexandre vincou que cultura e educação são indissociáveis. "A cultura nas suas diversas variantes tem uma dimensão de identidade, de apuramento e de desenvolvimento dos sentidos, essencial à formação do ser humano", considerou.