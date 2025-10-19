Carlos César diz que PS "ficou melhor" e que se quebraram desconfianças

O presidente do PS, Carlos César, defendeu este domingo que o partido "ficou melhor" depois das eleições autárquicas e que se conseguiram quebrar "algumas desconfianças", considerando que a nova liderança socialista contribuiu para isso.

Fontes socialistas adiantaram à Lusa que estas foram algumas das ideias defendidas por Carlos César na reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, em Penafiel, no distrito do Porto, para fazer um balanço das eleições autárquicas da semana passada e para decidir a proposta de apoio a António José Seguro nas presidenciais.

Na perspetiva do presidente do PS, o partido fez bem "muitas coisas" nestas eleições, num "percurso reanimador".

"O PS ficou melhor do que se esperava e só se pode dizer que o PS ficou melhor. Não vejo porque tenhamos de alimentar outra ideia", disse.

Para Carlos César, o PS conseguiu reafirmar-se nestas eleições como partido nacional, popular e "profundamente enraizado" e foram quebradas "algumas desconfianças", tendo a nova liderança de José Luís Carneiro contribuído "para isso".

Para o presidente socialista, manter a presidência da ANMP e da ANAFRE "era quase impossível", considerando que o PS inverteu uma tendência negativa que vinha das eleições legislativas.

César apontou ainda "uma toxicidade" de alguns parceiros à esquerda do PS e que isso se refletiu em alguns dos resultados nas autárquicas, numa alusão às coligações.

O dirigente socialista insistiu na dificuldade do partido entre os jovens e pediu uma reflexão sobre o tema.

PS "esgota participação" com apoio formal a Seguro

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, defendeu que para o PS António José Seguro "é o melhor" candidato presidencial, explicando que com o apoio aprovado o partido "esgota a sua participação enquanto entidade autónoma" nesta eleição.

"A opção que nós temos de fazer é, olhando para os candidatos, saber qual é o melhor. E, para o Partido Socialista, o melhor é o doutor António José Seguro", defendeu.

Questionado sobre quais serão os termos do apoio, Carlos César explicou que se trata da formalização deste apoio, mas que o partido "não determina o comportamento individual das pessoas, dos cidadãos, sejam eles os seus dirigentes, os seus militantes, os seus simpatizantes".

"O Partido Socialista o que aprovou hoje foi o apoio formal enquanto instituição a um dos candidatos e é aqui que o Partido Socialista esgota a sua participação enquanto entidade autónoma na eleição presidencial. O resto desta eleição presidencial compete aos candidatos que dizem o que veem e compete aos cidadãos que optam perante aquilo que veem nos candidatos", defende.

O presidente do PS defendeu que as eleições são "um ato de liberdade", sabendo-se que "o Partido Socialista tem preferência por esse candidato".

