Carlos César diz que PS "ficou melhor" e que se quebraram desconfianças

19 out, 2025 - 19:25 • Lusa

Na perspetiva do presidente do PS, o partido fez bem "muitas coisas" nas eleições autárquicas, num "percurso reanimador".

O presidente do PS, Carlos César, defendeu este domingo que o partido "ficou melhor" depois das eleições autárquicas e que se conseguiram quebrar "algumas desconfianças", considerando que a nova liderança socialista contribuiu para isso.

Fontes socialistas adiantaram à Lusa que estas foram algumas das ideias defendidas por Carlos César na reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, em Penafiel, no distrito do Porto, para fazer um balanço das eleições autárquicas da semana passada e para decidir a proposta de apoio a António José Seguro nas presidenciais.

Na perspetiva do presidente do PS, o partido fez bem "muitas coisas" nestas eleições, num "percurso reanimador".

"O PS ficou melhor do que se esperava e só se pode dizer que o PS ficou melhor. Não vejo porque tenhamos de alimentar outra ideia", disse.

Para Carlos César, o PS conseguiu reafirmar-se nestas eleições como partido nacional, popular e "profundamente enraizado" e foram quebradas "algumas desconfianças", tendo a nova liderança de José Luís Carneiro contribuído "para isso".

Para o presidente socialista, manter a presidência da ANMP e da ANAFRE "era quase impossível", considerando que o PS inverteu uma tendência negativa que vinha das eleições legislativas.

César apontou ainda "uma toxicidade" de alguns parceiros à esquerda do PS e que isso se refletiu em alguns dos resultados nas autárquicas, numa alusão às coligações.

O dirigente socialista insistiu na dificuldade do partido entre os jovens e pediu uma reflexão sobre o tema.

