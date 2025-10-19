Menu
Manuel Monteiro: “Não me sinto muito entusiasmado com as próximas presidenciais”

19 out, 2025 - 08:10

Antigo líder do CDS afirma não ter ainda um candidato de eleição. Quanto às autárquicas do passado domingo, diz ter ficado satisfeito com os resultados do partido, que voltou a vencer os seis municípios onde já liderava a câmara.

O antigo líder do CDS, Manuel Monteiro, diz não ter ainda escolhido o candidato em quem irá votar nas presidenciais de janeiro. Em declarações à Renascença, Manuel Monteiro confessa-se pouco entusiasmado com esta corrida a Belém.

“Não defini [um candidato]. Não me sinto muito entusiasmado com as próximas eleições presidenciais. Provavelmente é defeito meu, mas não sinto grande entusiasmo em relação ao que até agora tenho visto e ouvido, mas pode ser que no decurso da campanha eleitoral esta minha impressão menos positiva possa modificar-se", afirma.

Já quanto às eleições autárquicas, o jurista e professor universitário assume ter ficado "muito satisfeito" com os resultados obtidos pelo partido. Manuel Monteiro entende que é mais uma prova de que o partido está vivo e sublinha exemplos onde o CDS concorreu em coligação.

"Eu penso que a circunstância de o CDS ter conseguido manter todas as câmaras municipais, de há quatro anos a esta parte, e ter ainda aumentado a sua presença noutras autarquias, é extraordinariamente positivo. Mais positivo é porque, embora isso tenda a ser desvalorizado, e algumas vezes mal do meu ponto de vista, ganhou também com coligações. Quando se diz que o PSD ganhou o Porto, ganhou sim e em coligação com outros partidos, um dos quais o CDS. Diz-se que o PSD ganhou a Câmara de Lisboa. Não, o PSD ganhou a autarquia em coligação também com o CDS e com a Iniciativa Liberal. Portanto, esta ideia de que o CDS tem hoje menos votos é verdade, mas esses menos votos são ainda os essenciais e os necessários para fazer com que determinadas forças políticas não vençam eleições”, declara.

As declarações do ex-líder do CDS foram proferidas à margem da conferência comemorativa dos 50 anos do IDL- Instituto Adelino Amaro da Costa, do qual é presidente do Conselho Diretivo.

A cerimónia que decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa, contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e do ministro da Defesa, Nuno Melo.

Sobre a data assinalada este sábado, Manuel Monteiro referiu que é uma forma de valorizar o trabalho daquela que é considerada amais antiga instituição portuguesa de formação política.

“O instituto é uma escola de quadros que quer ser de referência na área do pensamento da democracia cristã e do conservadorismo democrático”, sublinhou à Renascença.

O IDL- Instituto Adelino Amaro da Costa foi constituído em outubro de 1975 e teve como fundadores Adelino Amaro da Costa, Basílio Horta, Emídio Pinheiro, Eugénio Anacoreta Correia, José Manuel Macedo Pereira, Pedro Pestana de Vasconcelos e Víctor Sá Machado.

