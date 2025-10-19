"Tem provas dadas": PS vai apoiar António José Seguro nas presidenciais

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, anunciou este domingo o apoio do partido a António José Seguro nas eleições presidenciais que deverão realizar-se em janeiro do próximo ano.

Reunida em Penafiel, a Comissão Nacional do PS analisou o resultado das eleições autárquicas do último domingo e falou ainda do voto socialista na proposta de Orçamento do Estado para 2026, ao qual o PS se vai abster.

“Tem provas dadas ao serviço dos valores democráticos e constitucionais”, afirmou Carneiro, considerando que apenas "o PS e só o PS que determina o tempo político das suas decisões”.

O nome de Seguro para as eleições presidenciais foi proposto pelo secretário-geral e o presidente do PS, Carlos César, anunciado na terça-feira. Questionado pelos jornalistas na Assembleia da República sobre o apoio a Seguro, o líder do PS afirmou: "Não posso desmentir".

Em reação à notícia, Seguro disse tomar "boa nota" do apoio socialista, mas reiterou que esta é uma "candidatura aberta" porque o Presidente da República deve estar "acima dos partidos".

"Tomo boa nota dessa notícia, mas não quero nem devo interferir na vida interna dos partidos políticos em Portugal. A minha candidatura foi apresentada há quatro meses, tem vindo a granjear cada vez mais apoios, à esquerda, à direita, ao centro, de pessoas que não têm qualquer filiação partidária, e é aí que vou continuar", disse Seguro.

