"Há um mar que nos afasta": líder parlamentar do PS distancia-se do Governo

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, considera que o Orçamento do Estado (OE) para 2026 - que o PS vai viabilizar através da abstenção - mostra que há um "mar que afasta" os socialistas do Governo.

No painel de arranque das jornadas parlamentares do PS, que decorrem esta segunda e terça-feira em Penafiel, Eurico Brilhante Dias justificou a decisão da "abstenção exigente" no OE com o atual momento político, ao recordar que houve eleições legislativas em maio, que não podem ser convocadas eleições antecipadas e ao assinalar que este é o momento para o Governo governar.

O líder da bancada socialista vinca, no entanto, que esta abstenção está longe de poder ser considerada uma bênção ao Orçamento do Estado da AD: "Há um mar que nos afasta, uma distância evidente".

Nos dois lados da ponte, Brilhante Dias distingue "entre uma proposta assente em reduções de impostos de forma cega e precarização do mercado de trabalho" e o lado dos socialistas "que valoriza, qualifica a oferta e procura um crescimento com coesão social e territorial". Tanto a descida do IRC como a reforma laboral ficaram fora do Orçamento do Estado, sendo que essa foi uma das condições de José Luís Carneiro para viabilizar o documento.

Em Penafiel, os socialistas assinalam que a população da sub-região do Tâmega e Sousa sofre com os baixos rendimentos e baixas qualificações, e aproveitam o caldo para se mostrarem como "única alternativa" à AD.

"Saímos das últimas eleições autárquicas, de forma clara, como a única alternativa ao bloco de direita, Estas decisões, a descida do IRC, o Governo só leva a bom porto porque tem o apoio do Chega", assinala Eurico Brilhante Dias.

O líder parlamentar do PS, perante os deputados do partido, incentiva os socialistas a focar-se nas diferenças entre AD e PS nesta discussão do Orçamento do Estado, para a afirmação do PS como alternativa de Governo à AD, no poder desde 2024.