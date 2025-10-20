Ministra do Ambiente vê "vantagens" no fim da mudança da hora, mas sem decisão tomada

20 out, 2025 - 23:20 • Jaime Dantas
A ministra do Ambiente admite "vantagens" em acabar com a mudança de hora, apesar de reconhecer os benefícios ambientais e energéticos do atual modelo.
“Reconheço alguns benefícios do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental. Já o tivemos no passado, durante um período curto de tempo”, afirmou Maria da Graça Carvalho, à margem da apresentação do Plano Social para o Clima, no Porto, um plano que visa beneficiar famílias, empresas e IPSS carenciadas.
A governante reagiu assim à proposta do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, para pôr fim ao ajuste no relógio que acontece a cada outubro e março em toda a União Europeia.
No entanto, a ministra prefere avançar com uma posição final sobre este assunto só depois de consultar os restantes membros do Governo.
“Neste momento ainda não discuti [o assunto] com os meus colegas de Governo. Vamos aguardar o que Governo vai decidir”, assegurou.