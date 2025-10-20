Menu
Em Destaque
Ministra do Ambiente vê "vantagens" no fim da mudança da hora, mas sem decisão tomada

20 out, 2025 - 23:20 • Jaime Dantas

Maria da Graça Carvalho ressalva que há também benefícios no modelo atual.

A ministra do Ambiente admite "vantagens" em acabar com a mudança de hora, apesar de reconhecer os benefícios ambientais e energéticos do atual modelo.

“Reconheço alguns benefícios do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental. Já o tivemos no passado, durante um período curto de tempo”, afirmou Maria da Graça Carvalho, à margem da apresentação do Plano Social para o Clima, no Porto, um plano que visa beneficiar famílias, empresas e IPSS carenciadas.

Espanha propõe o fim da mudança de hora. O que está em causa?

Explicador Renascença

Espanha propõe o fim da mudança de hora. O que está em causa?

É já no próximo domingo que, em toda a Europa, se (...)

A governante reagiu assim à proposta do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, para pôr fim ao ajuste no relógio que acontece a cada outubro e março em toda a União Europeia.

No entanto, a ministra prefere avançar com uma posição final sobre este assunto só depois de consultar os restantes membros do Governo.

“Neste momento ainda não discuti [o assunto] com os meus colegas de Governo. Vamos aguardar o que Governo vai decidir”, assegurou.

Tópicos
Saiba Mais
