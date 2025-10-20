Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 20 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Montenegro defende proibição da burca em nome da "segurança e perceção de segurança"

20 out, 2025 - 16:35 • Ricardo Vieira

Primeiro-ministro considera que em causa está “uma questão de respeito pelos direitos de todos".

A+ / A-

Se fosse deputado, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, também teria votado a favor da proposta de lei do Chega que pretende proibir a burca em espaços públicos em Portugal.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, na Cimeira dos Países do Sul da União Europeia (MED9), em Portorož, na Eslovénia, Luís Montenegro defendeu as restrições aprovadas na semana passada no Parlamento, na generalidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Se fosse deputado na Assembleia da República de Portugal, teria votado a favor da proposta de legislação que está hoje em curso que proíbe a utilização de meios pelos quais as pessoas podem andar com a cara tapada em espaços públicos. Seja a utilização de burcas ou outras formas de tapar o rosto dos cidadãos”, sublinhou.

O primeiro-ministro considera que em causa está o direito “à segurança e à perceção de segurança” dos restantes cidadãos.

“Por uma questão de respeito pelos direitos de todos. O direito de liberdade de uma pessoa acaba quando esse direito coloca em causa os direitos das outras pessoas, nomeadamente o direito à segurança e à perceção de segurança dos outros", argumenta.

Proibir a burca? "É uma lei para um problema que não existe" em Portugal

padre Peter Stilwell

Proibir a burca? "É uma lei para um problema que não existe" em Portugal

Diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e (...)

Luís Montenegro afirma que não tem dúvidas sobre a questão da burca e de outras peças de vestuário que obriguem as mulheres a andar de rosto tapado.

“Não tenho dúvidas quanto a isso, não vale a pena andarmos com grandes discussões filosóficas sobre aquilo que é uma conceção de uma vida tranquila entre todos aqueles que compõem a nossa comunidade”, defende.

Com o projeto de lei aprovado na generalidade, sublinha Montenegro, o Parlamento pode agora “aprofundar e escolher a opção legislativa em concreto, com as suas exceções e modelações”.

“Mas o princípio é um princípio correto no qual eu me revejo e faço votos para que o processo legislativo se encerre”, conclui o primeiro-ministro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 20 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)