Montenegro defende proibição da burca em nome da "segurança e perceção de segurança"

Se fosse deputado, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, também teria votado a favor da proposta de lei do Chega que pretende proibir a burca em espaços públicos em Portugal.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, na Cimeira dos Países do Sul da União Europeia (MED9), em Portorož, na Eslovénia, Luís Montenegro defendeu as restrições aprovadas na semana passada no Parlamento, na generalidade.

“Se fosse deputado na Assembleia da República de Portugal, teria votado a favor da proposta de legislação que está hoje em curso que proíbe a utilização de meios pelos quais as pessoas podem andar com a cara tapada em espaços públicos. Seja a utilização de burcas ou outras formas de tapar o rosto dos cidadãos”, sublinhou.

O primeiro-ministro considera que em causa está o direito “à segurança e à perceção de segurança” dos restantes cidadãos.

“Por uma questão de respeito pelos direitos de todos. O direito de liberdade de uma pessoa acaba quando esse direito coloca em causa os direitos das outras pessoas, nomeadamente o direito à segurança e à perceção de segurança dos outros", argumenta.