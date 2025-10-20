OE2026: Santos Silva diz que abstenção do PS é "a maior maldade" ao Governo

O antigo presidente do parlamento Augusto Santos Silva classifica a abstenção do PS no Orçamento do Estado como "a maior maldade" que o partido fará ao executivo, que terá de governar e não continuar como "uma mera comissão eleitoral".

Santos Silva participou esta segunda-feira num painel das jornadas parlamentares do PS, que decorrem em Penafiel, acusando o Governo de Luís Montenegro de ter "um especialista em degradar os serviços públicos" e olhar apenas para "segmentos dos funcionários públicos que eleitoralmente lhes escapavam", usando o excedente orçamental para os conquistar.

"A maior maldade que o Grupo Parlamentar do PS vai fazer ao atual Governo, maldade que o atual Governo merece, é mesmo abster-se no orçamento, impedindo-os de continuar a serem uma mera comissão eleitoral, rapando o fundo do tacho que receberam bem recheado do ministro das Finanças Fernando Medina e dos seus predecessores", disse.

Segundo o antigo presidente da Assembleia da República, essa lógica "pode contentar mais ou menos circunstancialmente vozes mais reivindicativas", mas não usa uma "política de qualificação dos funcionários públicos" para "conseguir aumentar a eficiência dos serviços públicos e a qualidade dos serviços que eles prestam às populações".

"Ora, os socialistas são os primeiros a perceber que o fim último da sua atividade é mesmo a população em geral, os cidadãos em geral, e tudo o resto é instrumental", apontou.

No final da sua intervenção, questionado pelos jornalistas sobre esta sua posição, Santos Silva defendeu que os governos de Luís Montenegro "têm-se especializado" não em ser executivos, "mas sim comissões eleitorais, sempre a preparar a eleição seguinte".

"A viabilização do Orçamento de Estado impede que haja eleições antecipadas mais uma vez e é uma chamada de atenção ao Governo para que o Governo governe. Terá o instrumento orçamental aprovado na Assembleia da República com os seus votos e a abstenção do PS e, portanto, não tem nenhuma justificação para não governar", enfatizou.