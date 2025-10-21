Elevador. Oposição na câmara diz que Moedas tem de assumir responsabilidade política

21 out, 2025 - 16:10 • Redação com Lusa
A socialista Alexandra Leitão defendeu esta terça-feira que a Câmara de Lisboa tem responsabilidade política no acidente do elevador da Glória e que o país passará uma péssima imagem se essa responsabilidade não for efetivada até às últimas consequências. A mesma ideia foi defendida por João Ferreira, vereador do PCP, enquanto o Bloco de Esquerda quer saber se Moedas ainda confia na administração da Carris.
Já Os Verdes exigiram um "esclarecimento cabal" da Câmara de Lisboa sobre as "irregularidades" detetadas no funcionamento do elevador da Glória.
As reações da oposição de esquerda na Câmara Municipal de Lisboa surgem depois de conhecidas as conclusões do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) que detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor.
Estas falhas são, para Alexandra Leitão — que nas últimas autárquicas encabeçou a lista da coligação "Viver Lisboa" (PS/Livre/BE/PAN) — ,"de uma grande gravidade" e revelam "um conjunto de falhas sistémicas que são incompatíveis com a manutenção do Conselho de Administração da Carris, ou, pelo menos, do seu presidente".
Alinhada com a vereação socialista ainda em funções na Câmara de Lisboa, que exigiu a demissão da administração da Carris, Alexandra Leitão lembrou que o acidente em que morreram 16 pessoas e 20 ficaram feridas "não foi um sismo ou uma tempestade, foi uma falha grave no equipamento público de uma empresa municipal detida a 100% e tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa".
E por isso, o país estará "a passar uma péssima imagem como Estado, como nação, aos cidadãos, se aqui a responsabilidade não for efetivada até às últimas consequências".
Atendendo à "dimensão internacional" do acidente, a vereadora considera "importante que seja tudo absolutamente esclarecido", e entende que o segundo relatório intercalar "é suficientemente grave" para que o conselho de administração não se possa manter, atribuindo à Câmara de Lisboa a responsabilidade de "tomar as devidas medidas".
Tanto mais que o relatório intercalar contém "um conjunto de recomendações que não podem esperar", e que "demonstram a gravidade da situação" em que "nenhum dos elevadores pode reabrir".
"Na verdade, o que este relatório diz é que os lisboetas e todos aqueles que visitam Lisboa estão numa situação de insegurança e de total falta de confiança relativamente a estes equipamentos", afirmou. E isso, acrescentou, "não pode merecer, da parte do presidente da Câmara de Lisboa [Carlos Moedas] apenas a referência de que isto não é um problema político, é um problema técnico".
Quando há "um problema sistémico, uma falha sistémica desta dimensão, desta gravidade e com estas consequências, também há um problema político", vincou Alexandra Leitão, acrescentando que "o órgão que tutela [a Carris] tem de assumir as suas responsabilidades".
"Não pode haver passa-culpas, não pode a culpa morrer solteira numa situação desta gravidade, seja a responsabilidade administrativa, seja técnica ou seja política", concluiu a recém-eleita, ainda não empossada, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa.
O vereador do PCP na Câmara de Lisboa, João Ferreira, defendeu que Carlos Moedas tem de assumir responsabilidades políticas relativamente ao acidente do elevador da Glória, caso contrário demonstra ser "incapaz" de tomar as medidas necessárias.
"Há uma responsabilidade política que tem que ser assacada a quem tomou a decisão de externalização e a todos aqueles que, posteriormente, ao longo do tempo, incluindo o atual presidente da Câmara Municipal, tomaram a decisão de prolongar essa contratação externa", disse João Ferreira à agência Lusa.
Na segunda-feira, Carlos Moedas reagiu ao relatório sustentando que "reafirma que a infeliz tragédia do elevador da Glória foi derivada de causas técnicas e não políticas".
Para João Ferreira, com esta declaração, Carlos Moedas "coloca-se ele próprio numa posição de se dizer incapaz de fazer aquilo que é necessário fazer agora" e que "exige decisão política, exige responsabilidade política", já que "é a partir da decisão política que vamos garantir que são tomadas as medidas para intervir naqueles domínios críticos que o gabinete apontou".
Independentemente dos aspetos que "só serão clarificados no relatório final", o relatório intercalar já aponta "falhas muito graves no funcionamento da Carris", empresa que não terá "propriamente um sistema de gestão da segurança em linha com as melhores práticas atuais".
"São apontadas falhas igualmente graves, algumas muito graves, à fiscalização e à inspeção do trabalho realizado por entidades externas à empresa, contratadas pela empresa, e são apontadas falhas também muito graves ao próprio trabalho feito pela entidade contratada para os serviços de manutenção dos ascensores e elevadores", acrescentou.
Para João Ferreira, "há uma evidência de que esta empresa não está em condições de prosseguir o trabalho para o qual foi contratada" e a solução para esse problema "depende de uma decisão política" e da tomada de medidas "para garantir que todas estas falhas são supridas".
E, por isso, admite "grande preocupação por constatar que o presidente de Câmara se revela incapaz de fazer aquilo que é necessário fazer neste momento".
O BE na Câmara de Lisboa questionou Moedas sobre se ainda mantém a confiança na administração da Carris, apesar das "inadmissíveis" falhas "gravíssimas" reveladas num relatório sobre o acidente do Elevador da Glória.
Num comunicado, o BE de Lisboa informa que a vereadora Beatriz Gomes Dias apresentou esta terça-feira um requerimento para exigir "esclarecimentos e ações imediatas" na sequência do relatório preliminar do GPIAAF.
Segundo a vereadora, as "falhas gravíssimas na manutenção, supervisão e segurança do sistema, incluindo a utilização de cabos não certificados", revelados no relatório "apontam para uma incapacidade total da Carris de garantir a segurança dos passageiros e para uma preocupante falta de transparência por parte da presidência da Câmara".
Nesse sentido, a vereadora exige ser esclarecida sobre se o presidente da Câmara, Carlos Moedas, mantém a "confiança na atual administração da Carris". E acusa o presidente da Câmara de Lisboa de ter ignorado alertas da comissão de trabalhadores da Carris e de "falta de transparência", não tendo prestado "esclarecimentos em reunião de câmara realizada a 13 de outubro, após as eleições autárquicas".
Já o grupo de Os Verdes na Assembleia Municipal de Lisboa exigiu um "esclarecimento cabal" da Câmara de Lisboa sobre as "irregularidades" detetadas no funcionamento do elevador da Glória e medidas urgentes para a segurança dos funiculares de Lisboa.
Num comunicado, o partido realçou que o relatório preliminar "dá conta de falhas bastante graves, no equipamento e na manutenção, cuja existência não pode ser relativizada, nem remetida apenas para um pendor técnico".
"Assim, é preciso um esclarecimento cabal por parte do presidente da Câmara Municipal, que tutela a Carris, das razões que levaram a tamanhas irregularidades, por um lado, e, por outro lado, como é que se vai urgentemente implementar as recomendações, que mais devem ser vistas como diretrizes, para garantir um efetivo sistema de segurança nos funiculares de Lisboa", defendeu o grupo.