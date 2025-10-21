Elevador. Oposição na câmara diz que Moedas tem de assumir responsabilidade política

Estas falhas são, para Alexandra Leitão — que nas últimas autárquicas encabeçou a lista da coligação "Viver Lisboa" (PS/Livre/BE/PAN) — ,"de uma grande gravidade" e revelam "um conjunto de falhas sistémicas que são incompatíveis com a manutenção do Conselho de Administração da Carris, ou, pelo menos, do seu presidente".

As reações da oposição de esquerda na Câmara Municipal de Lisboa surgem depois de conhecidas as conclusões do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) que detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor.

Já Os Verdes exigiram um "esclarecimento cabal" da Câmara de Lisboa sobre as "irregularidades" detetadas no funcionamento do elevador da Glória.

A socialista Alexandra Leitão defendeu esta terça-feira que a Câmara de Lisboa tem responsabilidade política no acidente do elevador da Glória e que o país passará uma péssima imagem se essa responsabilidade não for efetivada até às últimas consequências. A mesma ideia foi defendida por João Ferreira, vereador do PCP, enquanto o Bloco de Esquerda quer saber se Moedas ainda confia na administração da Carris.

Leitão: "Não foi um sismo ou uma tempestade"

Alinhada com a vereação socialista ainda em funções na Câmara de Lisboa, que exigiu a demissão da administração da Carris, Alexandra Leitão lembrou que o acidente em que morreram 16 pessoas e 20 ficaram feridas "não foi um sismo ou uma tempestade, foi uma falha grave no equipamento público de uma empresa municipal detida a 100% e tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa".

E por isso, o país estará "a passar uma péssima imagem como Estado, como nação, aos cidadãos, se aqui a responsabilidade não for efetivada até às últimas consequências".

Atendendo à "dimensão internacional" do acidente, a vereadora considera "importante que seja tudo absolutamente esclarecido", e entende que o segundo relatório intercalar "é suficientemente grave" para que o conselho de administração não se possa manter, atribuindo à Câmara de Lisboa a responsabilidade de "tomar as devidas medidas".

Tanto mais que o relatório intercalar contém "um conjunto de recomendações que não podem esperar", e que "demonstram a gravidade da situação" em que "nenhum dos elevadores pode reabrir".

"Na verdade, o que este relatório diz é que os lisboetas e todos aqueles que visitam Lisboa estão numa situação de insegurança e de total falta de confiança relativamente a estes equipamentos", afirmou. E isso, acrescentou, "não pode merecer, da parte do presidente da Câmara de Lisboa [Carlos Moedas] apenas a referência de que isto não é um problema político, é um problema técnico".

Quando há "um problema sistémico, uma falha sistémica desta dimensão, desta gravidade e com estas consequências, também há um problema político", vincou Alexandra Leitão, acrescentando que "o órgão que tutela [a Carris] tem de assumir as suas responsabilidades".

"Não pode haver passa-culpas, não pode a culpa morrer solteira numa situação desta gravidade, seja a responsabilidade administrativa, seja técnica ou seja política", concluiu a recém-eleita, ainda não empossada, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa.

João Ferreira: relatório intercalar já aponta "falhas muito graves"

O vereador do PCP na Câmara de Lisboa, João Ferreira, defendeu que Carlos Moedas tem de assumir responsabilidades políticas relativamente ao acidente do elevador da Glória, caso contrário demonstra ser "incapaz" de tomar as medidas necessárias.

"Há uma responsabilidade política que tem que ser assacada a quem tomou a decisão de externalização e a todos aqueles que, posteriormente, ao longo do tempo, incluindo o atual presidente da Câmara Municipal, tomaram a decisão de prolongar essa contratação externa", disse João Ferreira à agência Lusa.

Na segunda-feira, Carlos Moedas reagiu ao relatório sustentando que "reafirma que a infeliz tragédia do elevador da Glória foi derivada de causas técnicas e não políticas".

Para João Ferreira, com esta declaração, Carlos Moedas "coloca-se ele próprio numa posição de se dizer incapaz de fazer aquilo que é necessário fazer agora" e que "exige decisão política, exige responsabilidade política", já que "é a partir da decisão política que vamos garantir que são tomadas as medidas para intervir naqueles domínios críticos que o gabinete apontou".

Independentemente dos aspetos que "só serão clarificados no relatório final", o relatório intercalar já aponta "falhas muito graves no funcionamento da Carris", empresa que não terá "propriamente um sistema de gestão da segurança em linha com as melhores práticas atuais".

"São apontadas falhas igualmente graves, algumas muito graves, à fiscalização e à inspeção do trabalho realizado por entidades externas à empresa, contratadas pela empresa, e são apontadas falhas também muito graves ao próprio trabalho feito pela entidade contratada para os serviços de manutenção dos ascensores e elevadores", acrescentou.

Para João Ferreira, "há uma evidência de que esta empresa não está em condições de prosseguir o trabalho para o qual foi contratada" e a solução para esse problema "depende de uma decisão política" e da tomada de medidas "para garantir que todas estas falhas são supridas".



