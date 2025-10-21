"Legado de independência": Partidos reagem à morte de Francisco Pinto Balsemão

Os principais partidos políticos já começaram a reagir à morte de Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro e fundador do PSD.

Francisco Pinto Balsemão morreu esta terça-feira, aos 88 anos.

"Uma das figuras maiores da democracia" - PSD

O Partido Social Democrata manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Francisco Pinto Balsemão, “militante n.º 1, fundador do PPD/PSD e uma das figuras maiores da democracia portuguesa”.

“Dedicou a sua vida ao serviço público, à liberdade e à construção da democracia”, refere o PSD, em comunicado.

“Francisco Pinto Balsemão parte hoje como sempre quis ser recordado: homem de princípios, de coragem e de palavra”, sublinha o partido que ajudou a fundar.

Já o primeiro-ministro e atual líder do PSD, Luís Montenegro, recorda Francisco Pinto Balsemão como "símbolo da fundação" do PSD e lembrou as muitas vezes que espicaçava o partido para "aprofundar a social-democracia".



"Balsemão deixa legado de independência" - PS



O Partido Socialista manifesta, em comunicado divulgado nas redes sociais, "o seu profundo pesar pelo falecimento de Francisco Pinto Balsemão, personalidade incontornável da democracia portuguesa, cuja vida foi marcada pelo compromisso com a liberdade, o pluralismo e o Estado de Direito".

O PS recorda o percurso de Balsemão como jornalista, fundador do Expresso e do Grupo Impresa, deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República, "primeiro-ministro em tempos exigentes da consolidação democrática e fundador do PPD/PSD".

"Balsemão deixa um legado de independência, sentido de serviço público e defesa intransigente da liberdade de imprensa", sublinha o partido fundado por Mário Soares e atualmente liderado por José Luís Carneiro.

O PS considera que o antigo primeiro-ministro "soube sempre honrar o valor do debate democrático e da convivência entre diferenças, princípios fundamentais da vida democrática que partilhou com o Partido Socialista nas grandes etapas da construção de Portugal livre e europeu".

O Partido Socialista "presta homenagem a uma vida dedicada à causa pública e à democracia".

"Legado marcante" - Chega

O presidente do Chega, André Ventura, recorda o "legado marcante" que Francisco Pinto Balsemão deixou ao país.

“Tendo tomado conhecimento da morte de Francisco Pinto Balsemão, queria enviar um abraço solidário à família e aos amigos, reconhecendo também o legado marcante que deixou no nosso país e na construção de novas formas de comunicar em democracia”, escreveu André Ventura, na rede social X.

Balsemão “deu muito ao país” - Livre



O porta-voz do Livre, Rui Tavares, considera que Balsemão “deu muito ao país”, na imprensa e na política, na oposição e no Governo, sendo agora “o momento do reconhecimento”.



“Francisco Pinto Balsemão deu muito ao país. Em ditadura e na democracia. Na imprensa e na política. Na oposição e no governo. Como jornalista e empresário. A aliados e adversários”, lê-se numa mensagem escrita na conta oficial de Rui Tavares na rede social X.

Para o dirigente do Livre, “de todos, agora é o momento do reconhecimento”. “À família e aos amigos, sinceras condolências”, acrescenta.