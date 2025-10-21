Menu
  • Noticiário das 0h
  • 22 out, 2025
"Legado de independência": Partidos reagem à morte de Francisco Pinto Balsemão

21 out, 2025 - 23:49 • Ricardo Vieira

Antigo primeiro-ministro e fundador do PSD morreu esta terça-feira, aos 88 anos.

Os principais partidos políticos já começaram a reagir à morte de Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro e fundador do PSD.

O Partido Socialista manifesta, em comunicado divulgado nas redes sociais, "o seu profundo pesar pelo falecimento de Francisco Pinto Balsemão, personalidade incontornável da democracia portuguesa, cuja vida foi marcada pelo compromisso com a liberdade, o pluralismo e o Estado de Direito".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O PS recorda o percurso de Balsemão como jornalista, fundador do Expresso e do Grupo Impresa, deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República, "primeiro-ministro em tempos exigentes da consolidação democrática e fundador do PPD/PSD".

"Balsemão deixa um legado de independência, sentido de serviço público e defesa intransigente da liberdade de imprensa", sublinha o partido fundado por Mário Soares e atualmente liderado por José Luís Carneiro.

O PS considera que o antigo primeiro-ministro "soube sempre honrar o valor do debate democrático e da convivência entre diferenças, princípios fundamentais da vida democrática que partilhou com o Partido Socialista nas grandes etapas da construção de Portugal livre e europeu".

O Partido Socialista "presta homenagem a uma vida dedicada à causa pública e à democracia".

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, afirma que o antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão "foi uma personalidade incontornável dos séculos XX e XXI", em declarações ao canal NOW.

"Pinto Balsemão foi uma personalidade incontornável do século XX e do século XXI português", disse Nuno Melo, que é o atual ministro da Defesa, destacando o papel do antigo primeiro-ministro na política e na imprensa livre.

O CDS-PP também expressou o seu pesar pela morte de Francisco Pinto Balsemão. "Fundador do PPD/PSD, ex-primeiro-ministro de Portugal, Pinto Balsemão teve uma vida cheia ligada desde muito cedo à defesa da liberdade e da democracia, bem como da imprensa livre, designadamente enquanto fundador do Expresso e do Grupo Impresa", refere o partido liderado por Nuno Melo.

"À família enlutada, aos seus amigos e ao seu partido - o PSD - expressamos as nossas mais sinceras condolências", refere a mensagem do CDS.

[em atualização]


